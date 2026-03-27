Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este sábado, 28 de marzo es:

Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto al atardecer lluvia moderada.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 19ºC mientras que la mínima de 12ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los sitios más importantes de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

La decisión de los comediantes busca salvaguardar la seguridad de su elenco y del público. Fans y colegas lamentan el adiós del espacio digital.

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

El arquero ‘blanquiazul’ está a un partido de meterse a la Copa del Mundo. Su rival a vencer será Irak el próximo martes 31 de marzo

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

El equipo de Sebastián Beccacece se enfrentará a los ‘leones del Atlas’ con la misión de consolidarse para su próxima participación en el Mundial 2026. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

¿Hace cuánto tiempo usas esa esponja de baño? El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Un objeto cotidiano puede convertirse en un foco de riesgo si no se adoptan hábitos adecuados de higiene

¿Hace cuánto tiempo usas esa esponja de baño? El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Fiscal de la Nación revela sus verdaderas intenciones con el proyecto de Ley Orgánica. Defendió que Pedro Chávarry solicitará información reservada al Equipo Especial Lava Jato a pesar de que luego fue condenado por ello a 4 años de prisión

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

ENTRETENIMIENTO

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Mujer que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina rompe su silencio: Esto dijo sobre la fiesta

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

BTS en Lima: paso a paso para asegurar tu entrada en la preventa de Ticketmaster y evitar fraudes

DEPORTES

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: Canal TV del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo