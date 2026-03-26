Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este viernes, 27 de marzo es:

Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 34ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

El candidato presidencial por el Partido Morado relató cómo incorporó la jerga juvenil en el debate contra la lideresa fujimorista, término que aprendió de estudiantes

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

Perú y Argentina son de las economías que más crecieron en Latinoamérica: superaron a México y Chile

El crecimiento de 2025 estuvo impulsado por sectores clave como la intermediación financiera, el transporte y la construcción, en un contexto regional donde varias economías aún no publican sus cifras y otras muestran señales de desaceleración, como México

Perú y Argentina son de las economías que más crecieron en Latinoamérica: superaron a México y Chile

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Robert Lewandowski afronta uno de los partidos más decisivos de la recta final de su carrera con su seleccionado nacional. Berat Djimsiti buscará contenerlo desde su función defensiva

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Cáncer de cuello uterino en Perú: 2.500 muertes anuales que podrían prevenirse con detección temprana

El INEN recuerda que más del 95% de los casos están ligados al VPH y que la vacunación gratuita desde los 9 años es clave

Cáncer de cuello uterino en Perú: 2.500 muertes anuales que podrían prevenirse con detección temprana

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Los ‘amarillos y azules’ se enfrentarán a los suecos en la lucha por un lugar en la final de la repesca al Mundial 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

José Balcázar promete subir sueldo a policías al nivel del presidente o ministros: “Hay que corresponder ese esfuerzo”

Fiscalía desiste de pedir la suspensión de magistrados involucrados en presunta red de Patricia Benavides

Casi 50 % de peruanos desaprueba la gestión de José María Balcázar en la presidencia, según estudio de opinión

Papa León XIV recibe a la presidenta del TC en audiencia general en el Vaticano

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “No era solo un hobby, era un trabajo exigente”

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “No era solo un hobby, era un trabajo exigente”

Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”

Grupo Niche regresa a Lima para dar concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, venta de entradas y más detalles

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos tras ampay: “Estamos casados y será un proceso”

Pati Lorena humilla a Pamela López en ‘La Granja VIP’ tras ser nominada: “Pamela, franco, no quiero responderte”

DEPORTES

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Fabio Gruber recuerda a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, referentes de Perú en la Bundesliga: “Los veía cada semana”

Turquía ganó 1-0 a Rumania y avanzó a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026: gol y resumen del partido