Balacera en San Borja: intento de robo a concesionario de autos de lujo deja un presunto delincuente muerto

Un intenso tiroteo se registró en los exteriores de una concesionaria de autos de lujo en la Avenida Primavera, Surco. Un presunto delincuente murió abatido por el personal de seguridad del local mientras intentaba perpetrar un asalto junto a sus cómplices, quienes se dieron a la fuga | Latina TV

En la avenida Primavera, en el límite entre San Borja y Surco, se registró una balacera la noche de este martes 24 de marzo. El enfrentamiento dejó como saldo la muerte de una persona. La Policía Nacional del Perú (PNP) lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

Al llegar al lugar, peritos de criminalística contaron más de diez casquillos de bala dispersos en la pista y la vereda de la zona. Un disparo impactó en la fachada de un concesionario de automóviles.

Según la información preliminar de la PNP, el tiroteo se habría originado durante un intento de robo al local de venta de vehículos de lujo. Los agentes de seguridad respondieron para frustrar el asalto. En la huida, uno de los presuntos delincuentes falleció en plena vía pública.

De acuerdo con Latina Noticias, el propietario del concesionario sería Brayan Gómez Mendoza. En mayo de 2025, este empresario disparó balines de gas pimienta a clientes que lo acusaban de estafa en la compra de un automóvil de alta gama.

Un ciudadano extranjero falleció tras una intensa balacera registrada en los exteriores de la tienda de autos 'Iconic Cars', ubicada en el distrito de Surco. La Policía Nacional investiga si el móvil del crimen fue una extorsión o un ajuste de cuentas. | Willax

Antecedentes

Bryan Gómez Mendoza, empresario dedicado a la venta de vehículos de alta gama e hijo de un notario de Los Olivos, fue detenido aquella vez tras accionar una pistola de gas pimienta en el centro comercial Jockey Plaza.

El incidente ocurrió el domingo 19 de mayo del año pasado, en la entrada del restaurante Tanta. Según el propio Gómez Mendoza, utilizó el arma no letal como medida de defensa personal ante un enfrentamiento con un sujeto con el que mantiene una disputa comercial desde hace años.

El empresario relató que el conflicto se originó por la compraventa de un automóvil. Acusó a la otra parte de incumplir un acuerdo de pago y aseguró que el altercado se produjo cuando la persona intentó agredirlo mientras él se dirigía a un encuentro familiar.

Gómez Mendoza indicó que, al sentirse amenazado, llamó a su hermano para que le alcanzara la pistola de gas pimienta y la utilizó de manera disuasiva, disparando en al menos tres ocasiones. En sus declaraciones, afirmó que gritó solicitando ayuda y advirtió sobre supuestas amenazas y extorsión contra su familia.

La Policía se hizo cargo de la investigación de los hechos ocurridos en el primer piso del centro comercial. Gómez señaló que la madre del sujeto involucrado no presentó cargos en su contra, aunque la pistola fue incautada. El empresario mencionó que no se requiere licencia para portar este tipo de arma, pero sí es necesaria una autorización especial de la SUCAMEC.

Aquella vez, Jockey Plaza emitió un comunicado asegurando que su equipo de seguridad actuó con rapidez, controlando la situación y notificando a las autoridades. El centro comercial recalcó que no hubo heridos ni daños materiales y pidió no difundir información falsa sobre el incidente. En agosto de 2023, ya se había encontrado un arma de fuego en el vehículo de Gómez Mendoza, aunque declaró que pertenecía a su equipo de seguridad.