Semana Santa 2026: ¿Cómo manejar tu presupuesto si viajas fuera? 5 claves para pagar en el extranjero como si fueras residente

Más de 2,2 millones de peruanos realizaron viajes internacionales en 2025, marcando un aumento significativo durante Semana Santa y feriados. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Viajar fuera del país se ha vuelto cada vez más habitual entre los peruanos. Durante 2025, más de 2,2 millones de ciudadanos salieron al extranjero, según Migraciones, lo que representa un incremento del 5,1% frente al año anterior.

Estados Unidos, Colombia y España se mantienen como los destinos más elegidos, tendencia que se intensifica en temporadas como Semana Santa, cuando el movimiento turístico crece y la planificación financiera se vuelve fundamental para evitar que los gastos superen lo previsto.

El desafío de mantener el presupuesto bajo control es parte del viaje, especialmente en fechas de alta demanda donde los precios pueden variar y los costos ocultos aparecen con facilidad.

Semana Santa: 5 claves para cuidar el presupuesto al viajar fuera del país

María José Artacho, country manager en Perú de Global66, indica que el viajero actual no solo busca pasajes económicos, sino también soluciones que le permitan organizarse, mantenerse conectado y manejar su dinero sin complicaciones.

Artacho subraya que pequeñas comisiones, conversiones de moneda y cargos por conectividad pueden impactar en el gasto final si no se toman precauciones.

Estados Unidos, Colombia y España encabezaron la lista de destinos preferidos por los viajeros peruanos en el último año según Migraciones.

Para afrontar estos retos, los especialistas de Global66 recomiendan seguir una serie de pautas prácticas que ayudan a manejar el presupuesto de manera eficiente mientras se disfruta del viaje:

Define tu gasto diario: Más allá de calcular el monto total del viaje, distribuye el presupuesto en categorías como alojamiento, alimentación, transporte y actividades. Este método permite visualizar cuánto puedes gastar cada día y ajustar tus decisiones sobre la marcha, evitando que los gastos emocionales o impulsivos desborden la planificación inicial.

Usa herramientas digitales: Las aplicaciones móviles y plataformas digitales se han convertido en aliadas para los viajeros. Permiten organizar reservas, pagar servicios, acceder a información sobre destinos y controlar los movimientos bancarios desde el celular, lo cual reduce la necesidad de llevar efectivo y aporta mayor seguridad.

Paga en moneda local: Siempre que sea posible, elige pagar en la divisa del país de destino. Así, se evitan costos ocultos en el tipo de cambio y en conversiones automáticas. Algunas soluciones tecnológicas reconocen la moneda de la transacción y descuentan directamente el saldo en euros, dólares u otra divisa, lo que facilita la gestión y minimiza gastos innecesarios.

Asegura tu conectividad: Contar con conexión a internet desde el momento de aterrizar es fundamental para utilizar mapas, aplicaciones de transporte, banca digital y confirmar reservas. Las eSIMs permiten a los viajeros conectarse de inmediato en más de 200 destinos, evitando los elevados costos de roaming y la búsqueda de tarjetas físicas.

Monitorea tus consumos: Llevar un registro en tiempo real de los pagos y consumos es esencial para identificar excesos y corregir el rumbo financiero a tiempo. Las apps de banca digital permiten visualizar cada gasto y tomar decisiones informadas durante el viaje.

El manejo eficiente de presupuesto y la previsión de gastos se consolidan como prioridades para los peruanos que viajan al extranjero.

Pagar en moneda local: una decisión que evita costos extra

La digitalización financiera ha transformado la forma de viajar. Ahora es posible planificar, pagar y monitorear todos los movimientos desde el celular, lo que otorga al usuario mayor autonomía y tranquilidad.

Según Artacho, la posibilidad de controlar el flujo de dinero en tiempo real resulta especialmente útil en periodos como Semana Santa, cuando el gasto suele concentrarse en pocos días y los imprevistos pueden alterar el presupuesto.

Además, el acceso a soluciones digitales también disminuye la exposición a riesgos y simplifica la gestión del dinero en el extranjero, brindando un respaldo adicional en todo momento.

Con una correcta organización y el apoyo de tecnologías financieras, los viajes internacionales durante Semana Santa pueden vivirse con mayor tranquilidad y control, garantizando que el presupuesto se ajuste a las expectativas y que la experiencia sea memorable por los motivos correctos, finaliza Artacho.