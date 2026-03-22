Magaly Medina critica a Rodrigo González por emitir todo su ampay en ‘Amor y Fuego’: “Eso es ser conchudos”

Magaly Medina expresa su descontento con Rodrigo González tras la emisión completa de su ampay en el programa "Amor y Fuego", calificando la acción de "conchudos". (Magaly TV La Firme)

La noche del viernes 20 de marzo, Magaly Medina expresó su malestar en televisión abierta al señalar que Rodrigo González y la producción de “Amor y Fuego” utilizaron íntegramente su material exclusivo sobre un reciente ampay en Argentina. Durante su programa, la conductora reclamó al canal Willax por transmitir todas las imágenes de su reportaje, en lugar de emplear solo fragmentos, como suele ocurrir en la cobertura de primicias televisivas. La periodista realizó un extenso descargo ante su audiencia, subrayando el esfuerzo y los recursos invertidos en la obtención del material.

Magaly Medina cuestionó públicamente el proceder de “Amor y Fuego”, apuntando directamente contra Rodrigo González, conocido en el medio como “Peluchín”. “¿Por qué les pagan a conductores y productores de otros programas de televisión? Peluchín, te estamos hablando. ¿Por qué les pagan cuando, cuando Willax debería mejor pagarme a mí? Porque él está esperando ahí haciendo sus notas internacionales que ni trascienden cualquier cochinada haciendo”, expresó la presentadora, evidenciando su incomodidad por la reproducción completa de su contenido.

La conductora de espectáculos se mostró incómoda porque el programa ‘Amor y Fuego’ puso todas las imágenes de Argentina en su espacio | TikTok / Farándula Lorcha

La conductora explicó que la cobertura del ampay en Argentina implicó una significativa inversión económica. “Y cuando yo hago el ampay que nos ha causado quedarnos misios hasta dentro de dos años, no tenemos caja chica porque ha sido un gasto. El operativo Argentina nos ha costado dinero. Ha costado pagar el yate, pagar, pagar todo, pagar el Airbnb, pagar, pagar todo lo que hay que pagar en unos Ampays de este tipo, pagar los pasajes a los chicos, su comida, sus viáticos, etcétera”, enumeró Medina ante cámaras.

La periodista remarcó que el esfuerzo de su equipo resultó poco valorado cuando otro programa tomó el material sin restricciones. “Ahora agarran todas las imágenes y hacen su programa en base a mí, a mi información, algo que nos ha costado trabajo. Eso se llama ser conchudos”, afirmó.

En su descargo, Magaly Medina también hizo referencia a la ética profesional en el manejo de material ajeno: “Me quejo públicamente de eso y los evidencio que han hecho programa con mis imágenes. Y ni siquiera es que agarren algunas. No, todo el reportaje, todo lo agarran. Eso a mí me parece antiético. Yo no lo haría. Tienes que tener ciertos reparos y cuidado a la hora que usas material de otros. No agarras toda la nota y la pones”.

Magaly Medina critica fuertemente a Rodrigo González por emitir el ampay completo en su programa 'Amor y Fuego', calificándolo de "conchudos" en su programa 'Magaly TV La Firme'. (Magaly TV La Firme)

La conductora diferenció el caso de los contenidos replicados en plataformas digitales, a los que tolera en mayor medida. “Hasta los streamen les perdono, porque total, es otro medio. Este no es televisión abierta”, sentenció, marcando distancia entre el consumo en redes y la retransmisión en televisión tradicional.

El ampay de Mario Irivarren, Said Palao y Francho Sierralta

El material que originó la controversia corresponde al seguimiento realizado en Argentina a Mario Irivarren, Said Palao y Francho Sierralta, tres figuras reconocidas del espectáculo peruano. El equipo de Magaly Medina documentó durante varios días las actividades del grupo en Buenos Aires, donde se los vio a bordo de un yate, disfrutando de la noche porteña y participando en fiestas privadas.

Las imágenes muestran a Irivarren, Palao y Sierralta compartiendo salidas nocturnas y encuentros en espacios exclusivos. El reportaje incluye momentos en los que los protagonistas interactúan con otras personas en ambientes de lujo, generando especulaciones sobre la naturaleza de las relaciones y el tipo de encuentros sociales en los que estuvieron involucrados. El seguimiento incluyó gastos en traslados, hospedaje y logística para obtener material audiovisual considerado exclusivo para el programa de Medina.

¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

El ampay, transmitido originalmente en el espacio de la conductora, formó parte de una investigación que demandó semanas de trabajo y recursos. La difusión del contenido en otro programa sin restricciones generó una reacción inmediata de Magaly Medina, quien reiteró la importancia de reconocer el esfuerzo detrás de este tipo de primicias televisivas.