Incautan más de 21 kilos de cocaína ocultos en camioneta en la Panamericana Sur y detienen a conductor en operativo en Ica

La intervención ocurrió en Ica durante un operativo antidrogas. La sustancia estaba oculta en compartimentos adaptados en la estructura del vehículo. Exitosa

El tránsito en la Panamericana Sur registró un nuevo episodio vinculado al tráfico ilícito de drogas. La tarde del 21 de marzo, un operativo policial alteró la circulación habitual en esta vía, luego de que agentes especializados detectaran una carga sospechosa oculta en una camioneta.

La intervención se produjo en el marco de acciones dirigidas por la Policía Nacional del Perú contra el traslado ilegal de sustancias. Según la información oficial, el procedimiento contó con la participación de personal del área antidrogas de Ica, que ejecutó el despliegue cerca de las 3:30 de la tarde.

Durante la revisión, los agentes centraron su atención en un vehículo que presentaba modificaciones en su estructura. El hallazgo posterior confirmó las sospechas iniciales y derivó en la detención del conductor.

Intervención y hallazgo en la carretera

El procedimiento se realizó en la Panamericana Sur, en la región Ica, como parte de acciones de control contra el tráfico ilícito de drogas. (Composición: Inofbae / Tania A. S)

El ciudadano intervenido fue identificado como Freddy de la Cruz Olano, de 57 años, quien conducía una camioneta marca Ford, modelo Escort, de color azul y con placa BRA 209. De acuerdo con el reporte policial, tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes detectaron “una caleta acondicionada en ambos estribos de la estructura”.

La revisión se realizó con presencia de representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública de Ica, lo que permitió garantizar la legalidad del procedimiento. En ese contexto, se abrió los compartimentos ocultos.

Dentro de estas cavidades, el personal encontró “un total de veintiún paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta amarilla”. Según la descripción oficial, cada paquete contenía “una sustancia blanquecina cristalina compacta, con características similares al clorhidrato de cocaína”.

Detalles de la sustancia y elementos incautados

El conductor fue detenido tras hallarse 21 paquetes tipo ladrillo con presunta cocaína, valorizados en miles de dólares. Facebook

La carga presentaba un distintivo particular: “los paquetes presentaban además un logotipo de un delfín”, un elemento que, según las autoridades, podría estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El peso total de la sustancia alcanzó aproximadamente 21.850 kilogramos. Además, las fuentes indicaron que el valor estimado de cada paquete ronda los 1.500 dólares, lo que sitúa el decomiso dentro de una operación de impacto económico relevante.

Durante la intervención, los agentes también incautaron dos teléfonos móviles, documentos del vehículo y varias tarjetas de crédito. Estos elementos, de acuerdo con la Policía, “serán claves para la investigación sobre la procedencia y destino de estos ladrillos”.

El caso quedó bajo investigación con participación del Ministerio Público, que evaluará los indicios recogidos durante el operativo. La información obtenida de los dispositivos electrónicos y documentos incautados permitirá trazar posibles rutas y contactos vinculados al transporte de la sustancia.

Desde la Policía Nacional se precisó que este operativo forma parte de las acciones sostenidas “en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”. Las autoridades mantienen las diligencias abiertas para determinar responsabilidades adicionales y establecer si existen conexiones con redes criminales de mayor alcance.

Números de emergencia

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