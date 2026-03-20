Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este sábado, 21 de marzo es:

Cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Pensión a maestros de S/ 3.500: ¿Desde cuándo los docentes cobrarían este aumento?

La norma aprobada por el Congreso aún requiere promulgación y financiamiento para su implementación, por lo que el inicio de los pagos dependerá de la disponibilidad presupuestal y de los plazos que defina el Ejecutivo

Pensión a maestros de S/

Campeón de Copa Libertadores con Nacional resta importancia a Universitario: “Perú está por debajo de Uruguay”

El ‘bolso’ se medirá con la ‘U’ en el Grupo B por la clasificación a los octavos de final del certamen Conmebol

Campeón de Copa Libertadores con

Alerta por muertes con leptospirosis en Perú: ¿Quiénes son más vulnerables al contagio y qué hace el Minsa al respecto?

El Ministerio de Salud confirma tres fallecidos y más de mil casos en lo que va del año, mientras intensifica operativos y campañas para contener el avance de la enfermedad, que afecta sobre todo a poblaciones expuestas a lluvias e inundaciones

Alerta por muertes con leptospirosis

Ángelo Alfaro denunciará por difamación y chantaje a mujer que lo acusa de violación, pese a que MIMP pide pesquisa fiscal

El titular de Energía señaló que mostrará pruebas para desmentir la acusación de violación en su contra, mientras el Ministerio de la Mujer solicitó a la Fiscalía que investigue el caso ocurrido hace más de veinte años en Pucallpa, según el testimonio

Ángelo Alfaro denunciará por difamación

Julio Velarde considera ideal observar Leyes de CAS con ‘grati’ y CTS, y pensión de S/3.500 para docentes

Durante el reporte de inflación, el presidente del BCRP fue consultado por las leyes recientes del Congreso

Julio Velarde considera ideal observar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ángelo Alfaro denunciará por difamación

Ángelo Alfaro denunciará por difamación y chantaje a mujer que lo acusa de violación, pese a que MIMP pide pesquisa fiscal

“Han sido pareja”: José Balcázar defiende a ministro denunciado por violación y ve normal relación entre adulto de 46 años y menor

Debate presidencial 2026: reglas inéditas, presencialidad obligatoria, medios internacionales y 35 candidatos frente al país

Denisse Miralles fue despedida tres veces como premier, amenazada con denuncia y se retiró molesta de Palacio de Gobierno

Fiscales supremos elegirían al nuevo fiscal de la Nación la próxima semana

ENTRETENIMIENTO

Ultra Perú 2026 revela su

Ultra Perú 2026 revela su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

Brahian Labarca: el joven talento que da vida a Rocky en ‘Valentina Valiente’

Elenco de ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Perú: protagonistas anuncian reencuentro con fans peruanos

Murió Chuck Norris: dónde ver sus películas en streaming y TV en Perú

El regreso de Ramiro Saavedra a ‘Yo Soy’: Revivió a Kurt Cobain junto a ‘Eddie Vedder’

DEPORTES

Campeón de Copa Libertadores con

Campeón de Copa Libertadores con Nacional resta importancia a Universitario: “Perú está por debajo de Uruguay”

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Edison Flores hizo pedido a directivos de Universitario y Alianza Lima tras enfrentamientos: “Se ha llevado a un nivel más allá del fútbol”

Perú vs Senegal: día, hora y canal TV del debut de Mano Menezes con la ‘bicolor’ en fecha FIFA

Bryan Reyna no integra la delegación de Universitario para visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo: ¿Cuándo será su debut?