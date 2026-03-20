Said Palao repite el short de su pedida a Alejandra Baigorria en polémica parrillada con mujeres en Argentina

Imágenes televisivas muestran que el chico reality utilizó la misma prenda que vistió en la propuesta a Alejandra Baigorria durante la polémica reunión en un country bonaerense. Magaly TV La Firme/ ATV

El programa Magaly TV La Firme difundió imágenes que revelan que Said Palao volvió a lucir el mismo short que usó durante la pedida de mano a Alejandra Baigorria en enero de 2024, esta vez en la polémica fiesta en Argentina donde fue captado junto a un grupo de modelos. Las fotos comparativas expuestas por la conductora Magaly Medina muestran al chico reality con la prenda durante dos momentos radicalmente distintos: el romántico compromiso realizado en una playa de Filipinas y la reciente reunión en un country bonaerense.

El short en cuestión cobró relevancia por su simbolismo, ya que fue el elegido por Palao cuando se arrodilló en Filipinas para entregar el anillo de compromiso a Baigorria. El mismo modelo y color aparece en las imágenes del ‘faenón’ argentino, donde el participante fue grabado en la piscina y rodeado de ocho mujeres mientras su prometida se encontraba en Punta Cana por motivos laborales.

La conductora Magaly Medina resaltó la coincidencia de la prenda y cuestionó la decisión de Palao de usarla en un contexto tan diferente. En el programa se sugirió que el short podría haber sido un regalo especial de Baigorria, lo que potenció la controversia sobre el posible significado emocional de la elección. “Resulta llamativo que utilice el mismo short en una situación tan íntima y luego en una fiesta con modelos, lejos de su pareja”, comentó la periodista durante la emisión.

Said Palao usó la misma prenda de su compromiso en la parrillada argentina. IG / Magaly TV La Firme

Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme muestran a Palao posando de espaldas en la piscina del country, mientras varias jóvenes lo acompañan y algunas le acarician la espalda. El programa también destacó que, al momento de la fiesta, Alejandra Baigorria se encontraba en República Dominicana promocionando sus emprendimientos, sin conocimiento de lo que sucedía en Buenos Aires.

La cobertura periodística señaló el contraste entre el ambiente romántico del compromiso en Filipinas y el contexto festivo de la parrillada en Argentina, donde el short se transformó en un inesperado punto de conexión entre ambos momentos.

Said Palao en el momento que le pide la mano a Alejandra Baigorria. IG

Quiénes son las modelos identificadas y cuánto costó la fiesta

La reciente investigación de Magaly TV La Firme expuso los nombres y el costo de la fiesta privada que protagonizaron Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, donde se los vio acompañados de un grupo de modelos en jornadas de lujo y diversión. Las imágenes de la celebración ya habían generado controversia en Perú, pero el informe televisivo sumó nuevos elementos al identificar a las participantes y calcular el monto total invertido en la escapada.

Según detalló el programa conducido por Magaly Medina, la reunión organizada por los dos chicos reality incluyó paseos en yate, estadías en un Airbnb de alta gama y una parrillada en un country con piscina en Buenos Aires. El seguimiento mediático sobre Mario Irivarren y Said Palao se intensificó tras la difusión de videos y fotos donde ambos compartían con varias mujeres, lo que motivó especulaciones sobre la identidad de las acompañantes y el contexto de la fiesta.

El equipo periodístico de Magaly TV La Firme logró identificar a dos de las modelos presentes en la celebración. Pamela Vato fue señalada como una de las figuras centrales de la fiesta, ya que participó en todas las actividades: desde la llegada al alojamiento, el paseo en yate, las coordinaciones posteriores y la parrillada con piscina. Su presencia constante en los registros audiovisuales la posicionó como líder del grupo femenino durante los días de la escapada.

Por su parte, Ximenina fue identificada como la otra modelo participante. De acuerdo con el reportaje, su intervención se limitó a la jornada de la parrillada en el country, donde aparecen imágenes suyas en la piscina y publicaciones en redes sociales que muestran fragmentos del ambiente festivo. Ambas jóvenes exhibieron en sus perfiles contenido relacionado con el viaje, lo que facilitó su identificación por parte de la producción televisiva.

Tras la fiesta en el yate, Mario Irivarren, Said Palao y Pato Parodi continúan la celebración en Argentina. Alquilaron una exclusiva casa de campo con piscina para una parrillada junto a varias señoritas en bikini | Magaly TV: La Firme

Magaly TV La Firme no solo aportó nombres y rostros, sino que también calculó el costo de la celebración. El alquiler del yate de dos pisos ascendió a aproximadamente 2.000 dólares por ocho horas de navegación, sin incluir el consumo de bebidas ni alimentos. Al monto se sumaron el alquiler del country con piscina, los insumos para el asado y la compra de alcohol durante los tres días que duró la estadía.

El informe estimó que el gasto total habría alcanzado los 6.000 dólares por toda la experiencia en tierras argentinas, cifra respaldada por los testimonios de fuentes consultadas para el reportaje. Este dato fue resaltado en el programa como un reflejo del nivel de ostentación y organización detrás del evento.

Durante el reportaje, Magaly TV La Firme enfatizó que algunas de las mujeres asistentes compartían fotos y videos en bikini, además de contenidos que hacían referencia al tipo de vida que llevaban durante la fiesta. El medio televisivo describió que “los perfiles de algunas parecían catálogos”, debido a la manera en que se mostraban en redes sociales.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.