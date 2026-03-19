Vuelos de Lima a Áncash tendrán nueva frecuencia y esperan que visitas se cuadrupliquen

Huaraz apuesta por aumentar el turismo con gestión que aumentará la frecuencia de sus rutas, con dos días más en abril y otro vuelo más al día en julio. - Crédito MTC

Los peruanos y turistas tendrán más oportunidades para viajar a Áncash desde Lima. Desde abril los vuelos que conectan ambas regiones aumentarán en frecuencia y se realizarán también una vez al día los martes y jueves.

Así lo confirmpe el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega. Ese será un primero paso para que el departamento reciba mayores turistas. El siguiente sería que en julio se incrementarán además la frecuencia de vuelos diarias: de un vuelo al día se incrementará a dos.

A partir del mes de julio, la frecuencia de vuelos de pasajeros entre Lima y Áncash se incrementará a dos por día, informó el gobernador regional de dicha jurisdicción, Koki Noriega.

Huascarán, en Áncash, se posiciona como destino turístico internacional de máximo nivel. - Crédito Difusión

De Lima a Áncash en dos vuelos al día

En julio, la frecuencia de los vuelos de Lima a Áncash se ampliará a dos vuelos diarios, señaló Noriega. Asimismo, en declaraciones a la Agencia Andina, indicó que ya desde el mes de abril se añadirán dos vuelos más a los que diariamente se realizan, específicamente los días martes y jueves.

El plan es cuadriplicar las visistas a la región. Así, el gobernador reveló que se espera que el número de visitantes a la región se eleve desde los 52 mil alcanzados durante el último año, a aproximadamente 200 mil de turistas.

Hace poco, el gobernador sostuvo una reunión con los directivos de una aerolínea en la que se confirmó el éxito de las gestiones llevadas a cabo para aumentar el número de vuelos diarios entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, del Callao, y el aeropuerto Comandante Germán Arias Graziani, de Anta. “Ha habido un trabajo en conjunto entre el Estado y la empresa privada”, resaltó.

Avión de Latam con motivo de Áncash. - Crédito Infobae/Paula Diaz

Pero no se quedará ahí el avance de las rutas aéreas. Noriega señaló que también espera que luego hayan vuelos directos entre esta región y otros puntos del país. Esto permitiría que haya más visitantes a los diversos atractivos que tiene el territorio ancashino, que incluye playas, el puerto de Chimbote, nevados y sitios arqueológicos como Chavín de Huántar. Así, impulsaría el turismo.

Catedral de Huaraz reabrirá

Asimismo, el gobernador regional reveló también que se reabrirá la Catedral de Huaraz, que había terminado su construcción poco antes de que ocurriera el terremoto de Huaraz en 1970.

Así, después de cerca de 56 años de haber permanecido cerrada, la Catedral de Huaraz se apresta a renacer y a recibir de nuevo a la feligresía católica. Los trabajos para su reconstrucción sigue avanzando y se prevé que para su inauguración se cuente con la presencia del papa León XIV.

Invitan al Papa Leon XIV a Áncash para inauguración de Catedral destruida en terremoto. - Crédito Fundación Academia Diplomática del Perú

En Andina, el gobernador regional de Áncash reveló que han realizado la invitación al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica para que pueda estar presente en esa ceremonia. Así, si este acepta, se espera que la inauguración coincida con su anunciada visita al Perú, confirmada en su momento por el Vaticano. Esta se daría entre los meses de noviembre y diciembre del 2026.

Justo entonces se prevé que culminen los trabajos de refacción del templo, que fue destruido en parte por el terremoto de Huaraz el 31 de mayo de 1970.

Por su lado, alcalde provincial de Huaraz, David Rosales Tinoco, resaltó que cuando ocurrió el terremoto de 1970, la construcción de la Catedral de Huaraz recién había concluido y que “cuando se puso el último ladrillo, ocurrió el terremoto”. Ahora, para su nueva apertura, de manera simbólica, se ha pedido a los constructores que no coloquen el último ladrillo al para finalizar los trabajos.