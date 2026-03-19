Perú

La mejor hora para sacar a pasear a las mascotas y evitar el estrés por calor en perritos, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología recomienda que las mascotas se mantengan bajo la sombra y con correcta ventilación durante los paseos

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El Servicio Nacional de Meteorología
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología recomienda que las mascotas se mantengan bajo la sombra y con correcta ventilación durante los paseos. (Shutterstock)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo oficial, emitió un aviso especial dirigido a propietarios de perros en Lima Metropolitana en el que advierte sobre el riesgo de estrés por calor en canes durante los días de altas temperaturas.

Según el comunicado difundido en redes sociales y respaldado por el Ministerio del Ambiente, no es recomendable pasear mascotas como perros durante un periodo de seis horas, entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m., cuando las temperaturas suelen alcanzar los valores más elevados.

Según el Senamhi, los perros con hocico corto, como pug, bulldog, shih tzu o pequinés, se consideran especialmente vulnerables al calor extremo, ya que presentan mayor dificultad para regular su temperatura corporal. El mapa difundido por la institución muestra zonas con distintos niveles de riesgo en la capital, con áreas que alcanzan niveles “alto” y “muy alto” de peligro por estrés térmico para los animales.

La mejor hora para sacar
La mejor hora para sacar a pasear a las mascotas y evitar el estrés por calor en perritos, según Senamhi. (Foto: Senamhi)

Distritos con mayores niveles de riesgo

El mapa presentado por el Senamhi incluye los distritos con mayor riesgo térmico para las mascotas, entre los que se encuentran:

  • Comas
  • Carabayllo
  • San Juan de Lurigancho
  • Lurigancho
  • Ate
  • La Molina
  • Villa María del Triunfo
  • Pachacamac
  • Cieneguilla
  • Santiago de Surco
  • San Borja
  • Surquillo
  • Miraflores
  • Barranco
  • Rimac
  • Independencia
  • San Martín de Porres
  • Los Olivos

Estrés térmico: Síntomas y recomendaciones

El Senamhi también indicó que los siguientes síntomas pueden significar que los perros están experimentando un cuadro de estrés térmico: jadeo excesivo y ruidoso, babeo abundante, lengua muy roja, decaimiento, vómitos, desorientación y, en casos extremos, convulsiones.

ARCHIVO - Durante los meses
ARCHIVO - Durante los meses calurosos del verano es preferible realizar los paseos con los perros en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Entre la lista de recomendaciones del Senamhi para proteger a las mascotas, además de evitar los paseos entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m., se encuentran:

  • Mantener agua fresca disponible en todo momento
  • Buscar sombra y ventilación durante los paseos
  • No dejar a los animales dentro del auto.

Estas medidas buscan prevenir emergencias veterinarias asociadas al calor, especialmente en jornadas con temperaturas superiores a los promedios habituales.

¿Qué hacer en caso de estrés térmico en mascotas?

En caso de que las mascotas estén experimentando un cuadro de estrés térmico, es recomendable realizar alguna de estas acciones:

  • Retirar del calor: Lleve a la mascota a un lugar fresco, ventilado o a la sombra.
  • Enfriamiento gradual: Moje al animal con agua de la canilla (no congelada). Use toallas húmedas en zonas con poco pelo, axilas e ingles.
  • Evitar agua helada: No use hielo ni agua helada directamente sobre el cuerpo, ya que puede causar vasoconstricción y empeorar el cuadro.
  • Ventilación: Utilice ventiladores para acelerar la evaporación del agua.
  • Hidratación: Ofrézcale agua fresca, pero no lo fuerce a beber si está inconsciente o muy aturdido.
  • Monitoreo: Si es posible, controle su temperatura rectal; el enfriamiento debe detenerse cuando la temperatura baje a los  () para evitar hipotermia.
  • Ayuda Profesional: El golpe de calor es una emergencia veterinaria crítica, incluso si parece recuperarse.

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