Ministra de la Mujer Hary Izarra duró solo 21 días en el cargo: el sector suma 13 titulares en cinco años

La sucesión de ministros en el MIMP y la reciente salida en la PCM evidencian una dinámica inestable que marca la gestión del Ejecutivo. (Composición: Infobae)

La reciente recomposición del gabinete ministerial vuelve a colocar en el centro del debate la estabilidad de los cargos en el Ejecutivo. En un contexto marcado por cambios constantes, la renuncia de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras apenas 21 días en funciones se suma a una dinámica que se repite en otras carteras. El relevo ocurre casi en paralelo con la breve permanencia de la anterior titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo que refuerza la percepción de alta rotación en puestos clave.

El movimiento más reciente dentro del gabinete incluye la designación de Edith Pariona Valer como nueva ministra de la Mujer. Su llegada se produce luego de la salida de Hary Gloria Izarra Trelles, quien permaneció en el cargo desde el 24 de febrero hasta el 17 de marzo de 2026, es decir, durante un periodo de 21 días. Esta coincidencia temporal con la gestión de Miralles en la PCM instala una comparación directa entre ambos casos.

La ceremonia de juramentación se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente José María Balcázar Zelada, quien tomó el juramento de ley a los nuevos integrantes del gabinete. Este acto marca un nuevo ajuste en el equipo ministerial, en medio de una secuencia de cambios que no se detiene desde hace varios años.

Cambios en el MIMP y perfil de la nueva ministra

Edith Pariona es nombrada como nueva ministra de la Mujer | Canal N

Edith Pariona Valer asume la conducción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como parte de esta reorganización. Antes de su nombramiento, cumplía funciones como directora ejecutiva de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Desde ese espacio, desarrolló tareas vinculadas a la articulación de servicios sanitarios y atención en salud.

Su formación académica incluye una licenciatura en Enfermería por la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán. En 2022, recibió una distinción honorífica del Congreso de la República en el marco del Día Internacional de la Enfermería.

Alta rotación en el Ministerio de la Mujer

Composición: Infobae Perú

Desde julio de 2021 hasta marzo de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registra 13 titulares. Esta cifra refleja una rotación constante en una cartera clave para las políticas sociales del país.

El desglose por gestiones presidenciales muestra cinco ministras durante el gobierno de Pedro Castillo: Anahí Durand Guevara, Katy Ugarte Mamani, Diana Miloslavich Túpac, Claudia Dávila Moscoso y Heidy Juárez Calle. Durante la administración de Dina Boluarte, el número también alcanza cinco: Grecia Rojas Ortiz, Nancy Tolentino Gamarra, Teresa Hernández Cajo, Fanny Montellanos Carbajal y Ana Peña Cardoza. En el periodo transitorio encabezado por José Jerí, Sandra Gutiérrez Cuba ocupó el cargo de ministra.

En la actual gestión de José Balcázar, el conteo suma dos ministras: Hary Gloria Yzarra Trelles y ahora Edith Pariona Valer. Este patrón confirma una continuidad en los cambios, sin periodos prolongados de permanencia en el cargo.

Coincidencias en la duración de los cargos

Denisse Miralles - MEF

El caso de Denisse Miralles en la PCM refuerza esta tendencia. Su salida tras “21 días” en funciones coincide con la duración de Yzarra Trelles en el MIMP. Esta similitud no pasa desapercibida en el análisis público, ya que pone en evidencia la corta duración de algunas designaciones recientes.

La repetición de periodos breves en cargos de alto nivel plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas públicas y la capacidad de consolidar equipos técnicos. Aunque el Ejecutivo no detalla las razones específicas de cada cambio, la frecuencia de las modificaciones se convierte en un dato central para entender la dinámica política actual.

En este escenario, la llegada de Edith Pariona Valer abre una nueva etapa en el MIMP, en medio de una secuencia de nombramientos que, desde 2021, configura uno de los niveles más altos de rotación ministerial registrados en los últimos años.