El prompting y cómo las relaciones laborales podrían estar dando un vuelco en la contratación de talento: ¿De qué se trata?

La inteligencia artificial y el prompting transforman el mercado laboral y exigen rápida adaptación en Perú.

La inteligencia artificial y, en particular, el prompting —la capacidad de diseñar instrucciones estratégicas para sistemas de IA— se han convertido en factores decisivos para la transformación del mercado laboral y la competitividad empresarial en el Perú y el mundo.

Estas competencias ya no son exclusivas del sector tecnológico: hoy son demandadas en servicios, comercio, manufactura y gestión empresarial, redefiniendo los perfiles profesionales más buscados y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento económico, de acuerdo con un análisis de la Universidad Científica del Sur.

Se proyecta una reestructuración global del empleo por el avance de la IA hacia 2030

Para Hernando Zurita, decano de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Científica del Sur, el prompting representa una herramienta estratégica de alto valor económico en el entorno actual.

Indica que dominar herramientas de IA y saber cómo plantear prompts efectivos permite liderar procesos de innovación, optimizar recursos y aportar soluciones que impactan directamente en la productividad de las firmas.

Se estima que para 2030, la automatización impulsada por la IA cambiará radicalmente las estructuras de empleo global y nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del lanzamiento de la Científica AI Battle: del código al prompt, el especialista subraya que el prompting deja de ser una simple ventaja técnica para convertirse en un requisito de acceso a mejores posiciones laborales, mayores ingresos y ventajas competitivas sostenidas en un entorno digital.

“La inteligencia artificial no solo está transformando la forma de enseñar, sino también la manera en que los estudiantes aprenden e interactúan con el conocimiento”, afirma..

¿Dominar el prompting abre el acceso a mejores oportunidades laborales?

El Foro Económico Mundial proyecta que, hacia 2030, casi la mitad de las empresas planea reestructurar sus operaciones por efecto de la IA, dos tercios prevén contratar talento con conocimientos avanzados en inteligencia artificial y un 40% anticipa reducir empleos en tareas susceptibles de automatización.

En este contexto, refiere el docente de la Universidad Científica, quienes dominen dicha herramienta digital tendrán mayores posibilidades de insertarse en mercados globales y de acceder a posiciones con mejor rentabilidad y estabilidad.

El Foro Económico Mundial anticipa que casi la mitad de las empresas reestructurará sus operaciones por el avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernando Zurita también afirma que la integración de la inteligencia artificial en los procesos empresariales ya permite optimizar operaciones, reducir costos, acelerar la toma de decisiones y abrir líneas de negocio antes impensadas.

El prompting, como competencia emergente, facilita el acceso a soluciones inteligentes y personalizadas, mejora la eficiencia operativa y posiciona a los profesionales peruanos en la vanguardia de la innovación regional e internacional, de acuerdo con el análisis.

El reto en la academia y empresas: capacitar en competencias tecnológicas

El mercado laboral ya premia a quienes suman habilidades en IA y prompting a su perfil. Estos profesionales no solo aumentan sus posibilidades de inserción en empresas punteras y startups tecnológicas, sino que acceden a mejores condiciones de contratación y mayor rentabilidad en su carrera.

La demanda por certificaciones internacionales en inteligencia artificial y prompting crece sostenidamente, ya que las empresas buscan asegurar el retorno de su inversión en capital humano y responder a la acelerada transformación digital.

El desafío nacional radica en capacitar a la fuerza laboral en competencias tecnológicas avanzadas y promover alianzas público-privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este nuevo escenario, el reto para el país es acelerar la capacitación de su fuerza laboral en competencias tecnológicas avanzadas como el prompting y facilitar el acceso a experiencias prácticas, certificaciones y alianzas con el sector privado.

De esta manera, Hernando Zurita concluye que el gran desafío para el Perú es dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para competir y liderar en la economía del siglo XXI.

Se viene la Científica AI Battle

La Universidad Científica del Sur, en alianza con la Embajada de Estados Unidos en el Perú y empresas tecnológicas como HP, Amazon Web Services y Certjoin, ha lanzado la “Científica AI Battle: del código al prompt”, competencia académica nacional enfocada en prompting e inteligencia artificial.

Dirigida a estudiantes universitarios de todo el país, la iniciativa busca fortalecer habilidades en tecnologías emergentes y responder a la creciente demanda de talento especializado en IA, permitiendo que los participantes demuestren su creatividad y capacidad estratégica en el diseño de prompts y el uso de herramientas de inteligencia artificial.

La competencia es gratuita y abierta a estudiantes de cualquier especialidad, con inscripciones hasta el 15 de marzo. El evento se desarrolla en dos etapas: una clasificatoria virtual y una final presencial, en un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo tanto la educación como el mercado laboral.