Abastecimiento total de GNV para transporte público, camiones de carga, entre otros: Cálidda reporta normalización del servicio en Lima y Callao

Se normalizó abastecimiento de GNV para el 100% de las unidades de transporte pesado, asegura Cálidda.

El suministro de gas natural vehicular (GNV) para el transporte pesado en Lima Metropolitano y Callao fue restablecido al 100%, según informó Cálidda este miércoles 11 de marzo a través de un comunicado.

La normalización se produce después de diez días de restricciones por la emergencia en el sistema operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que había limitado la disponibilidad de gas natural en la capital tras una deflagración y fuga en el gasoducto de Megantoni, en Cusco.

De acuerdo con la compañía, el volumen de gas natural disponible pasó de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitió priorizar el abastecimiento para hogares, comercios y servicios esenciales como hospitales y clínicas. Esta mejora también hizo posible atender nuevamente a camiones de carga, buses de transporte público, cisternas y compactadores de basura, todos dedicados al uso exclusivo de GNV.

Para acceder al abastecimiento, las unidades deben activar sus chips en el sistema INFOGAS de COFIDE y, en caso de no estar registradas, pueden hacerlo a través de la web de Cálidda o enviando los datos requeridos por correo electrónico (transportepesadoqnv@calidda.com.pe).

En vehículos livianos, como taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros, el suministro aún continúa restringido. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Restricciones para vehículos livianos

Cálidda precisó que el suministro de GNV para vehículos livianos como taxis, combis, coasters y mototaxis aún permanece restringido. La prioridad sigue siendo el transporte pesado, mientras avanza el proceso de reparación por parte de TGP.

En el sector industrial, más del 50% de las empresas conectadas en Lima y Callao ya cuentan con servicio, especialmente aquellas relacionadas con la salud, alimentos y producción de insumos básicos. El restablecimiento progresivo responde a la directiva del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que busca garantizar la continuidad de actividades esenciales.

Desde Cálidda se insta a los usuarios a mantener un uso responsable y solidario del gas natural mientras persista la emergencia. La empresa reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades para recuperar por completo el suministro a todos los sectores afectados.

¿Cuándo habrá GNV para todos en los grifos?

El presidente José María Balcázar anunció que el sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural en los grifos del país, luego de que la empresa TGP avanzara en la reparación de las tuberías dañadas en Camisea.

Según el mandatario, la instalación de las nuevas tuberías concluirá el viernes 13, lo que permitirá iniciar inmediatamente la normalización del suministro.

“El sábado el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible. Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas natural se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao“, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

En ese sentido, Balcázar destacó que el Ejecutivo actuó rápidamente, conformando un comité de crisis que sesionó a diario para atender la emergencia. Debido a la normalización del servicio de gas natural, las clases escolares presenciales en colegios privados se reanudaron con normalidad, mientras que las instituciones públicas podrán iniciar su año escolar 2026 en las aulas.

Por último, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó que la reparación del ducto de gas natural en Megantoni ya alcanzó un avance del 64%.