Perú

Abastecimiento total de GNV para transporte público, camiones de carga, entre otros: Cálidda reporta normalización del servicio en Lima y Callao

En vehículos livianos, como taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros, el suministro aún continúa restringido

Guardar
Se normalizó abastecimiento de GNV
Se normalizó abastecimiento de GNV para el 100% de las unidades de transporte pesado, asegura Cálidda.

El suministro de gas natural vehicular (GNV) para el transporte pesado en Lima Metropolitano Callao fue restablecido al 100%, según informó Cálidda este miércoles 11 de marzo a través de un comunicado.

La normalización se produce después de diez días de restricciones por la emergencia en el sistema operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que había limitado la disponibilidad de gas natural en la capital tras una deflagración y fuga en el gasoducto de Megantoni, en Cusco.

De acuerdo con la compañía, el volumen de gas natural disponible pasó de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitió priorizar el abastecimiento para hogares, comercios y servicios esenciales como hospitales y clínicas. Esta mejora también hizo posible atender nuevamente a camiones de carga, buses de transporte público, cisternas y compactadores de basura, todos dedicados al uso exclusivo de GNV.

Para acceder al abastecimiento, las unidades deben activar sus chips en el sistema INFOGAS de COFIDE y, en caso de no estar registradas, pueden hacerlo a través de la web de Cálidda o enviando los datos requeridos por correo electrónico (transportepesadoqnv@calidda.com.pe).

En vehículos livianos, como taxis,
En vehículos livianos, como taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros, el suministro aún continúa restringido. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Restricciones para vehículos livianos

Cálidda precisó que el suministro de GNV para vehículos livianos como taxis, combis, coasters y mototaxis aún permanece restringido. La prioridad sigue siendo el transporte pesado, mientras avanza el proceso de reparación por parte de TGP.

En el sector industrial, más del 50% de las empresas conectadas en Lima y Callao ya cuentan con servicio, especialmente aquellas relacionadas con la salud, alimentos y producción de insumos básicos. El restablecimiento progresivo responde a la directiva del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que busca garantizar la continuidad de actividades esenciales.

Desde Cálidda se insta a los usuarios a mantener un uso responsable y solidario del gas natural mientras persista la emergencia. La empresa reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades para recuperar por completo el suministro a todos los sectores afectados.

¿Cuándo habrá GNV para todos en los grifos?

El presidente José María Balcázar anunció que el sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural en los grifos del país, luego de que la empresa TGP avanzara en la reparación de las tuberías dañadas en Camisea.

Según el mandatario, la instalación de las nuevas tuberías concluirá el viernes 13, lo que permitirá iniciar inmediatamente la normalización del suministro.

“El sábado el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible. Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas natural se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao“, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

En ese sentido, Balcázar destacó que el Ejecutivo actuó rápidamente, conformando un comité de crisis que sesionó a diario para atender la emergencia. Debido a la normalización del servicio de gas natural, las clases escolares presenciales en colegios privados se reanudaron con normalidad, mientras que las instituciones públicas podrán iniciar su año escolar 2026 en las aulas.

Por último, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó que la reparación del ducto de gas natural en Megantoni ya alcanzó un avance del 64%.

Temas Relacionados

Gas naturalGNVTransporte públicoTransporte de cargaperu-noticias

Más Noticias

Minem explica cómo pagará el bono de 120 soles a taxistas por la crisis del GNV

El Ministerio de Energía y Minas estima que alrededor de 85 mil taxistas podrán acceder a este apoyo económico en medio de la escasez de combustible

Minem explica cómo pagará el

Sporting Cristal 1-2 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ intentarán mantener la diferencia obtenida en el primer encuentro y así asegurar su clasificación a la fase de grupos del certamen de la Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 1-2 Carabobo EN

Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento en Matute e igualó el global 2-2. Esto con jugadón de Leandro Sosa por el lado derecho del campo

Gol de Maxloren Castro para

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Discutido durante las últimas semanas, el técnico colombiano jamás halló la fórmula para calar dentro de un plantel que le soltó la mano de manera unánime. Se marcha sin pena ni gloria del Callao

Jaime de la Pava deja

Racionamiento de combustibles: Indecopi intensifica operativos para vigilar precios y abastecimiento

Autoridades refuerzan la supervisión en mercados, terminales terrestres y estaciones de servicio para detectar posibles irregularidades en precios y garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el costo de los combustibles

Racionamiento de combustibles: Indecopi intensifica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña sobre familiares de

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

Crisis de combustible en Perú: Gobierno descarta desabastecimiento y lanza operativos para frenar alza de precios

José Balcázar se reunió con Richard Rojas, secretario de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro”

Zamir Villaverde revela que se reunió con otros candidatos, incluidos Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Katia Condos y Federico Salazar

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Pedimos respeto y privacidad”

¿Quién es la joven que fue ampayada besando a Carlos Alcántara?: “Lo admiro desde niñita”

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

DEPORTES

Sporting Cristal 1-2 Carabobo EN

Sporting Cristal 1-2 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Gol de Maxloren Castro para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Gol madrugador de Edson Castillo para igualar la serie en Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Sergio Peña sumó minutos en la Segunda División de Turquía en empate de Sakaryaspor: todavía no se salva de la baja