Fiscalía pide prisión preventiva para taxista que atropelló a fiscalizador de ATU y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

El Ministerio Público solicitó que se dicte prisión preventiva para un taxista acusado de embestir a un inspector de transporte y a un policía durante un operativo que se realizaba en el aeropuerto Jorge Chávez el pasado 6 de marzo. El conductor, identificado como Julio César Rosales Huerta, enfrenta cargos luego del incidente durante controles en la terminal aérea de Lima.

Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva se sustenta no solo en el incidente, sino que además no contaba con autorización para ofrecer servicios de taxi en el terminal aéreo e intentó escapar luego de haber arrollado a las dos víctimas.

El hecho ocurrió en la vía libre del segundo nivel del aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando el vehículo con placa BYP-548 fue intervenido por personal de la ATU alrededor de las 3:00 p.m., cuando personal se detectó que el vehículo ofrecía el servicio de taxi a los pasajeros que salían del terminal aéreo. Fue en ese momento que se pudo corroborar que operaba sin autorización.

Un conductor que realizaba servicio de taxi informal atropelló a un fiscalizador de la ATU y a un efectivo policial al intentar darse a la fuga de un operativo en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El agente policial resultó gravemente herido.| Canal N

Mientras los fiscalizadores redactaban el acta por la infracción, el conductor aceleró repentinamente. En su intento de huida, embistió primero al fiscalizador Manuel Temoche, quien terminó sobre el capó, y luego al suboficial de primera Víctor Linares Tarillo de la Policía Nacional.

El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria y le imputa a Rosales Huerta delitos de violencia contra la autoridad en ejercicio de sus funciones en modalidad agravada, así como resistencia o desobediencia a la autoridad. Por tratarse de dos agraviados, la Procuraduría Pública de la ATU representa al inspector y la Procuraduría del Ministerio del Interior representa al suboficial.

La investigación tiene un plazo de 120 días. En este periodo, se programará la audiencia en la que se evaluará la solicitud de prisión preventiva.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que seguirá atenta al desarrollo de las diligencias judiciales. La entidad indicó que esperará las decisiones de las autoridades competentes para definir futuras acciones institucionales.

El policía herido, identificado como Víctor Linares, permanece internado en una clínica con diagnóstico de policontusiones, traumatismo encefalocraneano y posible fractura en el tobillo izquierdo, según informó Cobeñas. Por otro lado, el fiscalizador de la ATU no presenta lesiones, conforme al parte difundido por la entidad.

Fiscalía inicia investigación contra el conductor

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Callao ya inició una investigación preliminar de 48 horas por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad. La pesquisa se realiza en agravio del Estado, de un efectivo policial y de un fiscalizador de la ATU, conforme a los artículos 366°, 367° y 368° del Código Penal.

Desde el momento del incidente, la ATU ha dispuesto que su equipo legal y la Procuraduría Pública brinden acompañamiento y soporte al fiscalizador involucrado. El objetivo es asegurar la defensa institucional y el seguimiento adecuado del caso en la instancia fiscal.

Además, la ATU solicitó formalmente la entrega del vehículo intervenido, con el fin de proceder a su internamiento preventivo, en cumplimiento de la sanción correspondiente por la infracción detectada.