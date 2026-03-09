Perú

Fiscalía pide prisión preventiva para taxista que atropelló a fiscalizador de ATU y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

El conductor fue identificado como Julio César Rosales Huerta y ya es investigado por el Ministerio Público por un presunto delito de violencia contra la autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad

Guardar
Un conductor fue arrestado tras
Un conductor fue arrestado tras evadir un control de la ATU y golpear con su vehículo a un agente y a un inspector en las inmediaciones del principal terminal aéreo de El Callao| ATU

El Ministerio Público solicitó que se dicte prisión preventiva para un taxista acusado de embestir a un inspector de transporte y a un policía durante un operativo que se realizaba en el aeropuerto Jorge Chávez el pasado 6 de marzo. El conductor, identificado como Julio César Rosales Huerta, enfrenta cargos luego del incidente durante controles en la terminal aérea de Lima.

Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva se sustenta no solo en el incidente, sino que además no contaba con autorización para ofrecer servicios de taxi en el terminal aéreo e intentó escapar luego de haber arrollado a las dos víctimas.

El hecho ocurrió en la vía libre del segundo nivel del aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando el vehículo con placa BYP-548 fue intervenido por personal de la ATU alrededor de las 3:00 p.m., cuando personal se detectó que el vehículo ofrecía el servicio de taxi a los pasajeros que salían del terminal aéreo. Fue en ese momento que se pudo corroborar que operaba sin autorización.

Un conductor que realizaba servicio de taxi informal atropelló a un fiscalizador de la ATU y a un efectivo policial al intentar darse a la fuga de un operativo en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El agente policial resultó gravemente herido.| Canal N

Mientras los fiscalizadores redactaban el acta por la infracción, el conductor aceleró repentinamente. En su intento de huida, embistió primero al fiscalizador Manuel Temoche, quien terminó sobre el capó, y luego al suboficial de primera Víctor Linares Tarillo de la Policía Nacional.

El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria y le imputa a Rosales Huerta delitos de violencia contra la autoridad en ejercicio de sus funciones en modalidad agravada, así como resistencia o desobediencia a la autoridad. Por tratarse de dos agraviados, la Procuraduría Pública de la ATU representa al inspector y la Procuraduría del Ministerio del Interior representa al suboficial.

La investigación tiene un plazo de 120 días. En este periodo, se programará la audiencia en la que se evaluará la solicitud de prisión preventiva.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que seguirá atenta al desarrollo de las diligencias judiciales. La entidad indicó que esperará las decisiones de las autoridades competentes para definir futuras acciones institucionales.

Las autoridades del aeropuerto de
Las autoridades del aeropuerto de Lima capturaron a un chofer involucrado en un operativo de fiscalización al ofrecer servicios de taxi sin autorización en la zona de embarque| ATU

El policía herido, identificado como Víctor Linares, permanece internado en una clínica con diagnóstico de policontusiones, traumatismo encefalocraneano y posible fractura en el tobillo izquierdo, según informó Cobeñas. Por otro lado, el fiscalizador de la ATU no presenta lesiones, conforme al parte difundido por la entidad.

Fiscalía inicia investigación contra el conductor

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Callao ya inició una investigación preliminar de 48 horas por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad. La pesquisa se realiza en agravio del Estado, de un efectivo policial y de un fiscalizador de la ATU, conforme a los artículos 366°, 367° y 368° del Código Penal.

Desde el momento del incidente, la ATU ha dispuesto que su equipo legal y la Procuraduría Pública brinden acompañamiento y soporte al fiscalizador involucrado. El objetivo es asegurar la defensa institucional y el seguimiento adecuado del caso en la instancia fiscal.

Además, la ATU solicitó formalmente la entrega del vehículo intervenido, con el fin de proceder a su internamiento preventivo, en cumplimiento de la sanción correspondiente por la infracción detectada.

Temas Relacionados

FiscalíaMinisterio PúblicoAeropuerto Jorge ChávezATUPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Programación de los cuartos de final - ida de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 inicia sus cuartos de final. Alianza Lima, líder de la tabla, enfrentará a Deportivo Soan; San Martín se medirá ante Circolo Sportivo Italiano; Universitario chocará con Regatas Lima y Deportivo Géminis hará lo propio ante Atlético Atenea

Programación de los cuartos de

Repartidor cae en una trampa mortal: lo cita un amigo y termina asesinado tras secuestro

La familia denunció que no solo afrontó amenazas de muerte, sino también una presión constante para reunir 100 mil soles. Al denunciar a las autoridades, los extorsionadores lo asesinaron

Repartidor cae en una trampa

Avanza País no participará de ronda de diálogos convocada por la PCM y negará la confianza al gabinete Miralles

La postura del partido había sido anunciada semanas atrás. La principal crítica al gabinete era su supuesto origen de negociados con otros partidos; ahora suma la gestión ante la crisis energética

Avanza País no participará de

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

El artista mexicano vuelve a nuestro país con su “Gratitud Tour 2026”, con el que traerá sus más icónicos temas

Marco Antonio Solís vuelve al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Avanza País no participará de

Avanza País no participará de ronda de diálogos convocada por la PCM y negará la confianza al gabinete Miralles

Gobierno de Balcázar promulga Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no dará detalles “porque sería advertir al delincuente”

Keiko Fujimori condiciona al gabinete Miralles: Fuerza Popular no dará el voto de confianza si no se anulan las clases virtuales

José María Balcázar asigna presupuesto adicional al JNE para elecciones sin sospechas de fraude: “Que los perdedores respeten al ganador”

Congreso cita al ministro de Educación por decisión de enviar a estudiantes a clases virtuales durante la crisis energética

ENTRETENIMIENTO

Marco Antonio Solís vuelve al

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani comparte emotivo mensaje y recuerda que hace un año no tenía donde vivir: “Terminé en la calle”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija y que la llevó a operarse: “Es súper invasiva”

DEPORTES

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán revelaron cómo se rompió la relación con ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima: “Él sabe lo que hizo”

Paolo Hurtado reveló detalles de la pelea con Jefferson Farfán al llegar a Alianza Lima: “Los problemas se solucionan hablando”

Erick Noriega alzó su primer título con Gremio: se coronó campeón del Campeonato Gaúcho tras superar al Internacional

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”