Inauguran primera fase del outlet premium de Mallplaza: ¿Qué tiendas están disponibles?

Esta transformación se enmarca en la estrategia de integración que desarrolla Mallplaza tras concretar la compra de los centros comerciales Open Plaza en Perú. Foto: difusión

El centro comercial Mallplaza Premium Outlet Atocongo inició este fin de semana una nueva etapa tras presentar la primera fase de su proceso de remodelación. Con esta apertura parcial, el recinto empieza a consolidar su transformación hacia un formato de outlet premium orientado a ofrecer marcas reconocidas con precios reducidos y promociones especiales.

Este cambio forma parte del proceso de integración que impulsa Mallplaza luego de adquirir los centros comerciales Open Plaza en Perú por cerca de USD 848 millones. La operación permitió a la compañía asumir la gestión de varios complejos bajo su propia marca, con el objetivo de modernizarlos, renovar su propuesta comercial y reforzar su posicionamiento en el mercado limeño.

Un proyecto que busca reposicionar el centro comercial

La remodelación del establecimiento contempla una superficie total de 37.312 m² y una inversión estimada de USD 7,5 millones. De acuerdo con el cronograma del proyecto, la apertura completa del outlet está prevista para el primer semestre de 2026.

El complejo se encuentra en el distrito de San Juan de Miraflores, específicamente en la intersección de la avenida Circunvalación con la autopista Panamericana Sur. Esta ubicación estratégica facilita el acceso desde distintos sectores de la capital, especialmente desde distritos como Surco, La Molina y San Borja.

Marcas internacionales en la primera etapa

La primera fase del nuevo outlet ya incorpora varias marcas internacionales que forman parte de la oferta inicial del recinto. Entre las tiendas disponibles se encuentran Adidas, Reebok, Skechers, Tommy Hilfiger, Puma, Bubba y Steve Madden.

En esta etapa inicial, el outlet suma diversas marcas internacionales que integran la oferta comercial del complejo. Entre las tiendas que ya operan en el recinto figura Adidas. Foto: iProfesional

Estas tiendas combinan productos deportivos, ropa casual y accesorios dentro del formato outlet, que se caracteriza por ofrecer descuentos permanentes en comparación con los precios habituales del retail. Con esta propuesta, el centro comercial busca atraer a consumidores interesados en marcas reconocidas con precios más accesibles.

Mejoras en infraestructura y experiencia de compra

La modernización del complejo también contempla intervenciones en la infraestructura del recinto. Entre los cambios destacan ajustes en la circulación interna, nueva señalización y mejoras en los espacios comunes para facilitar el recorrido de los visitantes.

Estas modificaciones apuntan a elevar la experiencia de compra y adaptarla a estándares que priorizan la comodidad y la accesibilidad. Además, la ubicación del centro comercial en la zona sur de Lima permite captar una elevada densidad de población y mantener un flujo constante de clientes.

Mallplaza cerró 2025 con un ebitda récord de USD 577 millones

Mallplaza cerró 2025 con un ebitda de USD 577,5 millones y un margen de 80,5%, lo que significó un incremento de 38,2% frente al resultado registrado el año anterior. La compañía explicó que este desempeño estuvo impulsado principalmente por la integración de sus activos en Perú y por mejoras en la eficiencia operativa a nivel regional.

Si se excluye el impacto de la valorización de activos, la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora llegó a 369.312 millones de pesos chilenos, cifra que representa un crecimiento de 53,3%. En paralelo, los ingresos de la empresa se elevaron 32,2%, favorecidos por el aumento de metros cuadrados arrendados, la actualización de contratos vinculados a la inflación y el mayor dinamismo en las ventas de sus socios comerciales.

Mallplaza cerró 2025 con un ebitda de USD 577,5 millones y un margen de 80,5%, lo que implicó un crecimiento de 38,2% respecto al año anterior. Foto: Fashion Network

A lo largo del año, la firma sumó más de 500 nuevas tiendas a su portafolio y añadió 84.500 m² de superficie arrendable mediante proyectos de ampliación y reconversión de espacios comerciales. Asimismo, continuó con su estrategia de expansión en Chile y Perú e impulsó nuevos formatos comerciales, entre ellos Mallplaza Premium Outlets Biobío.

“Nuestra estrategia nos ha permitido avanzar en el propósito de simplificar y disfrutar más la vida con propuestas conectadas con las comunidades”, señaló Pablo Pulido, gerente general de la compañía.

En cuanto a las unidades complementarias, los negocios de estacionamientos y publicidad registraron un crecimiento de 44,7 %. Al mismo tiempo, el flujo de visitantes en los centros comerciales de la empresa aumentó 16 % durante el año, alcanzando un total de 385 millones de visitas.