Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este lunes, 09 de marzo es:

Cielo nublado entre cielo cubierto por la mañana con lluvia.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 32ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 20ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Alertan desabastecimiento de insulina en Perú: 20 mil personas en riesgo por falta de medicina esencial para tratar la diabetes

Mientras el Minsa negocia con proveedores cuestionados por falta de estándares de calidad, las familias de pacientes pediátricos advierten que el stock en los principales hospitales de Lima y regiones llegó a cero

Alertan desabastecimiento de insulina en

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

En la tercera fecha de la temporada 2026 de la MLS, Vancouver Whitecaps se impuso por 4-1 sobre Portland Timbers como visitante, con Kenji Cabrera aportando una asistencia decisiva que refuerza su papel en el equipo canadiense

Kenji Cabrera sumó una asistencia

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El primer ataque de los ‘guerreros’ en el partido acabó en un gol de notable factura del ‘10′, que se apunta como uno de los máximo artilleros del Apertura 2026

Gol madrugador de Los Chankas,

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘crema’ intentará cosechar su primer triunfo como visitante en la temporada frente a un adversario sembrado en la cumbre. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Balón de gas podría llegar a S/200 en comunidades remotas mientras escasez golpea a distritos de Lima tras rotura de ducto en Cusco

Especialistas advierten que la alta dependencia del GLP envasado, la informalidad del mercado y la limitada capacidad de almacenamiento agravan la emergencia energética

Balón de gas podría llegar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paulo Autuori cuestiona a jueza de línea tras denuncia de insulto racista: “Es increíble que dijera que no importa”

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”