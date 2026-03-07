Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este domingo, 08 de marzo es:

Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 33ºC mientras que la mínima de 21ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero: “Todo bien”

La modelo brasilera reapareció en público y, aunque evitó dar detalles, confirmó que su relación con Paolo Guerrero terminó hace tiempo.

Ana Paula Consorte reaparece y

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El delantero peruano marcó el 1-0 tras asistencia de Leandro Sosa en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Luis Iberico de

Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

El estratega ‘cafetero’ anunció oficialmente su renuncia a la dirección técnica del conjunto ‘verdiblanco’ ante los medios de comunicación. “Quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo”, lamentó

Pedro Gallese se queda sin

Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El delantero de 35 años ha movido las redes rivales por primera vez en la temporada luego de vencer la valla de Daniel Prieto, quien ofreció una débil defensa de su arco

Gol de Irven Ávila con

Pérdida de peso y dolor abdominal constante podrían ser signos tempranos de cáncer de páncreas, advierte EsSalud

Según la doctora Rebeca Serra Jaramillo, especialista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el cáncer de páncreas suele diagnosticarse en etapas avanzadas porque sus síntomas iniciales se asemejan a molestias digestivas comunes

Pérdida de peso y dolor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte reaparece y

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero: “Todo bien”

Magaly Medina anuncia que incursionará en los programas streaming: “Empezaré con poco presupuesto”

César Nakazaki responde con respeto a las críticas de Magaly Medina y reconoce: “Le debo mucho de mi carrera”

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Amor Rebelde se pronuncia tras explosión en discoteca de Trujillo durante su presentación: “Todos nos encontramos bien”

DEPORTES

Golazo de Luis Iberico de

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse cumplió su sueño y entrenó con Novak Djokovic: los mejores momentos de su práctica en Indian Wells