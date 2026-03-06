Perú

Gobierno obliga a concesionarias de gas a reportar diariamente a Osinergmin la distribución del recurso en situaciones críticas

La norma modifica el mecanismo de racionamiento del gas natural y fortalece las facultades del regulador para supervisar la asignación del recurso mientras se mantenga vigente una declaratoria de emergencia en el sector hidrocarburos

Guardar
La disposición introduce cambios en
La disposición introduce cambios en el Decreto Supremo N° 017-2018-EM, normativa que establece los criterios para distribuir el gas natural cuando se presentan situaciones de desabastecimiento. Foto: Osinergmin

El Gobierno dispuso nuevas medidas para reforzar el control sobre la distribución del gas natural en situaciones de emergencia energética. A través del Decreto Supremo N° 002-2026-EM, el Ejecutivo estableció que las empresas concesionarias de transporte y distribución del recurso deberán informar diariamente al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre las cantidades asignadas para atender la demanda del mercado interno cuando se active un mecanismo de racionamiento.

La norma modifica el Decreto Supremo N° 017-2018-EM, que regula la asignación de gas natural ante escenarios de escasez. El objetivo es asegurar que el suministro disponible se distribuya siguiendo criterios de prioridad y bajo supervisión permanente del regulador, en un contexto en el que el país enfrenta una emergencia temporal en el sistema de abastecimiento.

Reportes diarios durante la emergencia

El decreto establece que, una vez declarada la emergencia y activado el mecanismo de racionamiento, las empresas involucradas en la cadena del gas natural deberán remitir información diaria sobre la asignación del recurso.

En ese marco, “Los Concesionarios del Servicio de Transporte y Distribución deben informar diariamente al Osinergmin, con copia a la Dirección General de Hidrocarburos las cantidades asignadas para atender la demanda del mercado interno según los niveles de prioridad y prorrata, hasta el término de la vigencia de la declaratoria de Emergencia”.

Esta obligación busca fortalecer la supervisión estatal durante periodos de escasez, permitiendo que el regulador monitoree en tiempo real cómo se distribuye el gas entre los distintos tipos de usuarios y si se respetan los criterios de priorización establecidos por la normativa.

Esta exigencia tiene como objetivo
Esta exigencia tiene como objetivo reforzar el control del Estado en momentos en que el suministro del recurso es limitado. Foto: Comunicare

Además, durante el proceso de nominación del suministro y transporte, los concesionarios y consumidores deberán comunicar las necesidades diarias estimadas de gas natural para cubrir la demanda interna mientras dure la emergencia.

Prioridades para el uso del gas natural

La norma también reafirma el orden de prioridad que debe aplicarse al asignar el gas natural cuando el recurso disponible no es suficiente para cubrir toda la demanda.

En primer lugar, se prioriza el abastecimiento a consumidores residenciales y comerciales regulados. En el segundo nivel se ubican los establecimientos de venta de gas natural vehicular (GNV), las estaciones que abastecen sistemas integrados de transporte y los consumidores directos vinculados al transporte público.

Posteriormente, se consideran los generadores eléctricos, seguidos de los consumidores industriales regulados con consumos menores a 20 mil metros cúbicos por día y otras instalaciones vinculadas al procesamiento o compresión del gas. En niveles posteriores se ubican los grandes consumidores industriales y los usuarios independientes con contratos de suministro y transporte.

La norma precisa que la prioridad se aplica estrictamente en los dos primeros niveles, mientras que en los demás casos la distribución se realiza mediante un sistema de prorrateo basado en el consumo registrado durante los siete días calendario previos al inicio de la emergencia.

La disposición también ratifica el
La disposición también ratifica el esquema de prioridades que debe aplicarse al momento de distribuir el gas natural cuando la oferta disponible no alcanza para atender toda la demanda. Foto: difusión

Sectores esenciales podrán recibir atención excepcional

El decreto también contempla la posibilidad de priorizar a determinados sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del país.

En ese sentido, la Dirección General de Hidrocarburos podrá disponer que parte del gas disponible se destine preferentemente a industrias que realizan actividades críticas, a generadoras eléctricas que operan fuera del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y a empresas que abastecen a hospitales o centros de salud que no cuentan con combustibles alternativos.

Asimismo, se incluye a compañías vinculadas a la producción de combustibles y a otras actividades consideradas esenciales para la seguridad, la salud pública o el interés nacional.

Más facultades para Osinergmin en situaciones de emergencia

La norma también modifica el Decreto Supremo N° 063-2010-EM para precisar que Osinergmin puede adoptar medidas urgentes y transitorias cuando el Ministerio de Energía y Minas declare una situación de emergencia en el sector hidrocarburos.

En estos casos, el organismo regulador podrá exceptuar temporalmente el cumplimiento de algunas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad, siempre que se mantengan condiciones técnicas que garanticen la seguridad de las operaciones.

El objetivo de estas medidas es asegurar la continuidad del abastecimiento energético y evitar la paralización de servicios públicos o actividades esenciales cuando el sistema enfrente situaciones críticas.

Temas Relacionados

OsinergminGNVgas naturalperu-economia

Más Noticias

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

El tribunal declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos tras una esterilización forzada y ordenó reparaciones a su familia por la vulneración de múltiples derechos

Corte IDH condena a Perú

Paro de transportistas y marcha de taxistas hoy jueves 5 de marzo por ley antiextorsión y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas también llamaron a plantón

Paro de transportistas y marcha

Día Internacional del Escultor: la fecha que recuerda el nacimiento de Miguel Ángel y exalta el arte de modelar la materia

Cada 6 de marzo se celebra la fecha instaurada para honrar a quienes crean obras en tres dimensiones y para evocar el nacimiento de una de las principales figuras del Renacimiento

Día Internacional del Escultor: la

Gobierno suspende obligaciones ambientales en plena crisis del gas tras explosión en Camisea: “El OEFA quedaría de adorno”

El abogado ambientalista César Ipenza advirtió a Infobae Perú que la norma extraordinaria, publicada en El Peruano, podría abrir la puerta a escenarios de impunidad frente a futuros daños ambientales en el país

Gobierno suspende obligaciones ambientales en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte IDH condena a Perú

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP: “Es la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”

Rafael López Aliaga señala que ya mantiene una “excelente relación” con Javier Milei y José Antonio Kast

JEE detecta que Rafael López Aliaga habría presentado información falsa: no declaró ser socio de inmobiliaria

Rafael López Aliaga afirma que fue extorsionado por Vladimiro Montesinos: “Alberto Fujimori se rodeó de puros forajidos”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es Guerra’: ¿Quién ganó en rating el día del estreno de la novela de Latina?

Hernán Hinostroza asegura que se quiere casar con Masiel Málaga pero que la boda será “cuando ella lo decida”

Janet Barboza acusa con dureza a Marisel Linares por su reacción en el caso Lizeth Marzano: "Eres indolente y sin corazón"

Tilsa Lozano asegura que Carlos Zambrano le da likes a sus fotos en redes: “¿Está casado?”

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

Mohamed Salah: el hito histórico que intentará alcanzar con Egipto en su posible último Mundial