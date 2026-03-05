Perú

Tragedia en Santa Anita: cobradora muere al caer de una cúster en marcha

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que la mujer cayó de la unidad con la puerta abierta, siendo embestida por las llantas posteriores

Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que una mujer pierde la vida tras caer de una cúster que se desplazaba a gran velocidad en el distrito de Santa Anita. Las impactantes imágenes muestran cómo la víctima es posteriormente arrollada por las llantas traseras del vehículo.

Una mujer falleció en Santa Anita luego de caer de una cúster en movimiento mientras intentaba descender del vehículo. El hecho, registrado en videos de cámaras deseguridad muestra el momento en que la cobradora impacta contra el pavimento y, posteriormente, es atropellada por las ruedas traseras del transporte público.

De acuerdo con las imágenes, la víctima cayó a alta velocidad en la cuadra 10 de la avenida 1 de Mayo, a la altura del paradero Los Perales, cuando la puerta del vehículo permanecía abierta. El registro visual del incidente evidencian la reacción de testigos y de un mototaxista que se acercó tras percatarse del accidente. La mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital de la zona, pero llegó sin signos vitales.

No cerraron las puertas del bus

De acuerdo con la información brindada por la policía, existe la posibilidad que el chofer de la cúster no cerró las puertas antes de avanzar, lo que incrementó el riesgo para los pasajeros. El accidente ocurrió cuando el vehículo aún estaba en marcha y la víctima se encontraba cerca de la escalera de salida. Por lo que habría perdido el control y cayó al pavimento, siendo alcanzada por las llantas traseras del vehículo.

Fatal accidente en Santa Anita:
Fatal accidente en Santa Anita: cobradora muere al caer de vehículo de transporte público| Panamericana Noticias

La mujer fue identificada como María Montano Obregón. Testigos señalaron que el conductor, Juan Loli Paredes, realizó una maniobra repentina para esquivar a un mototaxi que apareció en el trayecto. La maniobra inesperada, sumada a la puerta abierta, habría provocado que la cobradora perdiera el equilibrio y cayera del vehículo en movimiento. Con ayuda de las personas que se encontraban en el paradero Los Perales, el chofer subió a la mujer a la misma unidad de transporte público para trasladarla de emergencia a un hospital cercano y que recibiera atención médica.

Lamentablemente, la trabajadora murió en el camino antes de poder ingresar al centro de salud debido a la gravedad de sus lesiones. Los médicos solo pudieron certificar el deceso tras la llegada del bus al establecimiento médico. El vehículo de transporte público quedó bajo custodia policial para evitar que la escena fuera alterada. Peritos de Criminalística acudieron al punto del accidente, en Santa Anita, para recoger evidencias y testimonios de quienes presenciaron la maniobra del conductor.

Santa Anita: fatalidad en el
Santa Anita: fatalidad en el transporte público, cobradora muere tras caída de cúster| Panamericana Noticias

Recomendaciones

Antes de bajar de una unidad de transporte público, es fundamental esperar a que el vehículo se detenga completamente y que las puertas estén abiertas y habilitadas para el descenso. Evitar apresurarse al acercarse a la salida puede reducir el riesgo de caídas y accidentes.

Los conductores de transporte público deben asegurarse de que las puertas permanezcan cerradas mientras la unidad esté en movimiento. Es crucial detener completamente el vehículo antes de permitir que los pasajeros suban o bajen.

El personal encargado de cobrar los pasajes tiene la responsabilidad de verificar que los pasajeros estén en condiciones seguras antes de autorizar su descenso. Deben recordar a los usuarios que no deben acercarse a la puerta ni intentar bajar hasta que la unidad se detenga por completo.

Canales de ayuda

  • El SAMU ofrece atención médica prehospitalaria gratuita ante emergencias y accidentes graves. Su personal especializado responde rápidamente a llamadas realizadas al número 106, coordinando el traslado de heridos a centros de salud y brindando soporte vital inmediato en el lugar del incidente.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias de rescate, accidentes de tránsito y situaciones de riesgo, como incendios y derrames. Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al número 116 para solicitar apoyo especializado y asistencia rápida en el lugar de los hechos.
  • La PNP responde a situaciones de emergencia y mantiene el orden público ante accidentes de tránsito y hechos violentos. A través de la central telefónica 105, la ciudadanía puede solicitar la intervención policial, recibir orientación y canalizar denuncias en tiempo real.
  • El MIMP cuenta con la Línea 100 y centros de emergencia mujer para brindar orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento a víctimas y familiares de violencia de género. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas para quienes requieran asistencia.

