Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

La actriz no dudó en respaldar a la conductora ante las críticas por volver a trabajar luego de su grave accidente, aplaudiendo su valentía y reconociendo el esfuerzo de una madre que no se rinde

Yiddá Eslava expresa su apoyo
Yiddá Eslava expresa su apoyo incondicional a Laura Spoya y celebra su retorno a la televisión después del accidente que sufrió, destacando su fortaleza.

El regreso de Laura Spoya a la televisión y al trabajo tras su grave accidente automovilístico no solo ha generado expectativa en el público y la prensa, sino también controversia en redes sociales y espacios de opinión. Mientras algunos cuestionan su decisión de volver tan pronto a la pantalla y al podcast, otros han optado por expresar empatía y admiración.

Una de las voces más contundentes en respaldo a la conductora ha sido la de Yiddá Eslava, actriz, directora y reciente participante de ‘La Granja VIP, quien salió en defensa de Spoya y la reconoció como ejemplo de resiliencia y responsabilidad materna.

Durante el podcast ‘Sin más que decir’, Yiddá Eslava abordó abiertamente la polémica por la reincorporación de Laura Spoya al programa ‘Al Sexto Día’ y al podcast ‘La Manada’, ambos proyectos que la exMiss Perú retomó aún en proceso de recuperación física y emocional.

Eslava fue enfática al señalar que, en contextos de maternidad y responsabilidad familiar, el juicio público suele ser injusto y desconoce la realidad económica y afectiva de las mujeres trabajadoras.

Durante el programa, Laura Spoya también contó que el accidente la llevó a reconciliarse emocionalmente con su padre tras más de un año de distanciamiento.. Panamericana Televisión/ Al Seto Día.

“Ella es mamá y tiene que facturar para dar de comer a sus hijos, jamás la juzgaría y además, la aplaudo que se levante, y estoy segura que con mucho dolor, vaya a trabajar al programa”, expresó Yiddá en el espacio digital, enfatizando la presión social que enfrentan las madres que trabajan, aun más cuando atraviesan situaciones límite.

“A nosotros nos decían ‘haz esto’, ¿tú vas a dar de comer a mis hijos? ¿Tú vas a pagar mi luz, mi agua, tu teléfono? No, pero tu exmarido tiene plata, y a ti qué chumas, aquí la vida es 50/50”, añadió, visibilizando las demandas que recaen injustamente sobre las mujeres en el mundo del espectáculo.

Resiliencia, maternidad y el reto de volver tras el accidente

Yiddá Eslava remarcó que la actitud de Laura Spoya representa la de una madre que “está sacando las garras”, y criticó el doble estándar de quienes juzgan a las mujeres que priorizan la estabilidad de su hogar. “Me molesta que la gente juzgue que regresó, no, al contrario, se aplaude, es una mamá que está sacando las garras”, sentenció en defensa de la exreina de belleza, quien aún se recupera de lesiones importantes, incluida una reciente cirugía de columna y un diente fracturado.

Por su parte, Laura Spoya también ha sido transparente sobre las secuelas físicas y emocionales que dejó el accidente. En sus primeras apariciones tras la operación, la conductora relató en ‘Al Sexto Día’ y en su podcast ‘La Manada’ que aún utiliza una faja de titanio para estabilizar su columna, que experimenta dolor, cansancio y que incluso un diente fracturado le sangra y no puede ser operado de inmediato por recomendación médica.

La exchica reality mantenía una sólida relación con el fotógrafo Ángel Fernández, por lo que su separación fue una sorpresa | Instagram - Panamericana

Sin embargo, subrayó que su regreso no fue solo una decisión personal, sino una necesidad: “Tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos”, confesó en su programa, agradeciendo el apoyo de su familia y su equipo de producción. Spoya reconoció que el accidente provocó un estrés postraumático y una profunda reflexión sobre su vida personal y profesional.

En el podcast, compartió que su primera reacción fue buscar refugio y plantearse incluso mudarse a Cusco para desconectarse durante un año, pero finalmente decidió “dar la cara y afrontar los problemas”. “Esto ha sido un choque interno fuerte para reestructurar mi vida completa”, relató, admitiendo que la experiencia la llevó a replantear sus prioridades y a valorar más a su familia.

Críticas en redes, presión social y el desafío de la imagen pública

El retorno anticipado de Laura Spoya al trabajo fue recibido con opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios la felicitaron por su coraje y determinación, mientras que otros consideraron que debió priorizar un descanso más prolongado, en línea con las recomendaciones médicas para su recuperación.

Pese a las críticas, Spoya defendió su decisión argumentando que “el show debe continuar” y que, más allá de los comentarios externos, la realidad económica y familiar marca los tiempos para muchas mujeres.

Yiddá Eslava, quien también atraviesa una etapa de cambios personales tras confirmar su separación y su ingreso como participante soltera a ‘La Granja VIP’, destacó la solidaridad femenina y la importancia de apoyarse entre mujeres en los momentos difíciles. “La vida es 50/50”, insistió, recordando que la corresponsabilidad en la crianza y el hogar es un reto colectivo.

A medida que Laura Spoya retoma su rutina en la televisión y el streaming, su caso se convierte en un ejemplo de resiliencia, valentía y el poder de la sororidad. La audiencia peruana, atenta a su evolución, espera que tanto ella como otras figuras públicas aprovechen su visibilidad para generar reflexión, empatía y conciencia sobre los retos reales de la maternidad y la vida profesional en tiempos de adversidad.

