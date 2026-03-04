Qué se celebra el 4 de marzo en el Perú: una fecha que revela los entretelones fundamentales de la identidad nacional

El repaso de las efemérides muestra cómo fechas emblemáticas funcionan como ocasión para reevaluar valores, recordar legados y discutir los desafíos pendientes en la vida nacional peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de marzo reúne hechos relevantes en la historia peruana. En 1823, el Congreso estableció la Banda Bicolor como símbolo del Poder Ejecutivo y nombró a José de la Riva Agüero Gran Mariscal.

En 1829 nació José Casimiro Ulloa, médico clave en la sanidad militar y la Cruz Roja. En 1970 se expropiaron Expreso y Extra, inicio del control estatal de la prensa durante el régimen de Juan Velasco Alvarado.

En 1986 Richard Clayderman ofreció su primer concierto en Lima. En 2008 falleció Óscar Gómez Sánchez y en 2013 murió Nelly Munguía. También se celebra el Día de la Sanidad Militar del Ejército Peruano.

4 de marzo de 1823 - Congreso establece la Banda Bicolor como símbolo del Poder Ejecutivo

La creación de la Banda Bicolor como distintivo del mandatario marcó un hito institucional, junto al ascenso de José de la Riva Agüero en la jerarquía militar. (Andina)

El 4 de marzo de 1823, el Congreso Constituyente dispuso oficialmente que el presidente del Perú utilice la Banda Bicolor como distintivo del Poder Ejecutivo.

Ese día también se emitió el decreto que nombró a José de la Riva Agüero como Gran Mariscal de los Ejércitos de la República, consolidando su investidura en un momento clave de la naciente vida republicana.

La banda fue concebida como emblema de autoridad y representación del jefe de Estado. Un año después, el 4 de marzo de 1824, el escenario político era distinto, marcado por la dictadura de Simón Bolívar tras su designación en febrero.

04 de marzo de 1829 - Nace José Casimiro Ulloa, pionero de la medicina y la sanidad en el Perú

El nacimiento de José Casimiro Ulloa dio origen a una figura clave en la medicina peruana y en la organización de la sanidad militar. (Publicaciones médicas de José Casimiro Ulloa 1851-1891)

José Casimiro Ulloa Bucelo nació el 4 de marzo de 1829 en Lima y se convirtió en uno de los médicos más influyentes de su época en el Perú. Fue pionero en el tratamiento científico y humanitario de pacientes psiquiátricos y desempeñó múltiples roles como docente, escritor, periodista y político.

Tras formarse en medicina y perfeccionarse en París, colaboró en la fundación de la Facultad de Medicina y dirigió importantes publicaciones médicas.

Fue uno de los fundadores de la Cruz Roja Peruana y organizó la sanidad militar, siendo nombrado cirujano en jefe del ejército. Su legado perdura en instituciones que llevan su nombre y en la mejora de la atención en salud.

4 de marzo de 1970 - Expropiación de Expreso y Extra inicia control estatal de la prensa peruana

Con la expropiación de dos diarios influyentes, el gobierno inició un proceso que restringió la libertad informativa en el país. (BNP)

El 4 de marzo de 1970 se concretó la expropiación de los diarios Expreso y Extra, tras un decreto firmado la víspera por el general Juan Velasco Alvarado. La medida inauguró un proceso de control estatal sobre los medios de comunicación durante el régimen militar.

Aunque el gobierno sostuvo que la administración pasaría a manos de los trabajadores, la dirección quedó en personas afines al poder.

La acción anticipó nuevas confiscaciones, incluida la del diario El Comercio en 1974, además de censura y restricciones informativas. El periodo limitó la libertad de prensa y redujo la circulación de información crítica en el país.

4 de marzo de 1986 - Richard Clayderman ofrece su primer concierto en Lima en plena crisis social

En medio de un contexto de violencia, Richard Clayderman desató furor en Lima con su primera presentación en el país. (Andina)

El 4 de marzo de 1986, el pianista francés Richard Clayderman llegó a Lima para ofrecer su primer concierto en Perú, en un contexto marcado por la violencia terrorista. Su presencia generó un fuerte impacto mediático y congregó a cientos de admiradoras.

El recital principal se realizó en el Coliseo Amauta, uno de los escenarios más importantes de la época. Durante su visita interpretó piezas emblemáticas como Ballade pour Adeline.

Conocido como el rubio de las teclas, recordó años después la conmoción que causó al ser reconocido en la calle. Desde entonces, mantuvo una relación constante con el público peruano con repetidos retornos.

04 de marzo de 2008 - Óscar «Huaqui» Gómez Sánchez, ícono del fútbol peruano, fallece a los 73 años

El país despidió a Óscar “Huaqui” Gómez Sánchez, referente de Alianza Lima y figura constante en la selección nacional. (Andina)

Óscar «Huaqui» Gómez Sánchez, figura emblemática del balompié nacional, murió el 4 de marzo de 2008 en Lima tras una batalla contra el cáncer.

Considerado uno de los delanteros más destacados de Perú durante las décadas de 1950 y 1960, Gómez Sánchez construyó una carrera sobresaliente con clubes como Alianza Lima, donde ganó tres títulos nacionales, y en el fútbol argentino con River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con la selección peruana disputó cuatro ediciones de la Copa América y se consolidó como uno de sus máximos anotadores. Su legado se mantiene vivo entre aficionados y en la historia del deporte nacional.

4 de marzo de 2013 - Fallece Nelly Munguía, voz emblemática del folklore andino peruano

La música tradicional perdió a Nelly Munguía, artista que unió folklore y defensa ambiental en su trayectoria. (Andina)

Nelly Munguía San Miguel murió el 4 de marzo de 2013 en San Francisco, Estados Unidos, tras padecer un cáncer avanzado. Nacida en Ayacucho en 1950, fue reconocida como una de las intérpretes más representativas del canto andino, con un repertorio centrado en huaynos, yaravíes y carnavales en quechua.

Grabó discos como Sonq’ollay y Ayacucho en Mi Corazón, y colaboró con destacados músicos peruanos.

Además de su carrera artística, promovió la defensa ambiental mediante la Asociación de Ecologistas Canto Vivo y campañas de reforestación. Sus restos fueron trasladados a Lima, donde recibió homenajes oficiales y del ámbito cultural.

4 de marzo - Día de la Sanidad Militar del Ejército Peruano<b> </b>

El Día de la Sanidad Militar recuerda el compromiso histórico con la atención de soldados y sus familias. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú)

Cada 4 de marzo se celebra el Día de la Sanidad Militar del Ejército Peruano, en homenaje al natalicio de José Casimiro Ulloa, considerado patrono de este servicio.

La fecha reconoce su labor como Cirujano en Jefe durante la Guerra del Pacífico, cuando organizó la atención de heridos y fortaleció la asistencia médica en campaña.

Además, fue impulsor de la Cruz Roja Peruana y referente en salud pública. Aunque el Servicio de Sanidad del Ejército se creó oficialmente en 1904 bajo el gobierno de Manuel Candamo, la conmemoración destaca el origen histórico y el compromiso permanente con la salud del personal militar y sus familias.