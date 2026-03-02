Perú

Maltrato infantil en Puno: Padrastro se da a la fuga tras ser acusado de quemar a niña de 11 años

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital regional y permanece bajo la protección del Ministerio de la Mujer. El Ministerio Público inició diligencias para dar con el responsable

Una niña de 11 años fue hospitalizada con quemaduras en diversas partes del cuerpo en el centro poblado de Salcedo, en Puno. Según información de América Noticias, la menor señaló a su padrastro como el presunto responsable del ataque, mientras que residentes del barrio denunciaron que no era la primera vez que la niña sufría episodios de violencia en su entorno familiar.

El hecho ocurrió cuando los vecinos, alertados por los gritos y el estado de la menor, intervinieron y constataron que presentaba lesiones en las palmas de las manos, glúteos y pecho.

“La niña está muy grave y no es la primera vez que ha sufrido este tipo de maltratos”, sostuvo una vecina. El presunto agresor se dio a la fuga tras conocerse el caso.

La víctima fue atendida de inmediato en el hospital regional de Puno, donde se determinó que las quemaduras correspondían a grados de severidad que requirieron atención médica urgente. De acuerdo con declaraciones de los propios vecinos, la niña había manifestado que los malos tratos provenían de su padrastro.

“Nos enteramos y le preguntamos y la niña dijo que sí, sufría esos maltratos en el hogar”, declaró un residente.

Prófugo de la justicia

Las autoridades locales iniciaron las diligencias para ubicar al responsable y esclarecer la situación familiar de la menor, quien, según los registros del RENIP, no figura con padre reconocido. La madre tampoco ha sido localizada hasta el momento. Por esta razón, la niña permanece bajo la protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la tutela policial.

Un vocero del Centro de Emergencia Mujer (CEM) confirmó que la menor se encuentra en estado de aparente desprotección y que, una vez estabilizada su salud, será acogida en un centro de atención residencial según protocolo.

“Nosotros como Estado protegemos a las niñas, niños y adolescentes. Justamente es una prioridad, una población vulnerable”, afirmó el funcionario del CEM a Pachamama Radio.

En cuanto a la dimensión del problema, el CEM de Puno registró en 2025 alrededor de cinco mil casos de violencia en la región, de los cuales el 26 % corresponde a hechos contra menores de edad.

La investigación está en curso bajo la dirección del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades y posibles omisiones de funcionarios en la atención previa del caso. Padres de familia y docentes del colegio al que asiste la víctima aseguraron que habían alertado antes a las autoridades sobre las ausencias y posibles señales de maltrato, sin que se tomaran medidas efectivas.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Disponible las 24 horas, todos los días del año. Permite recibir orientación y reportar casos de violencia familiar y sexual.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Oficinas especializadas presentes en diversas provincias y distritos del país. Brindan atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. Se puede acudir de manera presencial.
  • Línea 105: Número de la central policial para emergencias y denuncias de delitos en cualquier punto del país.
  • Comisarías: Cualquier comisaría puede recibir denuncias de maltrato infantil y violencia familiar, tanto de manera presencial como telefónica.

