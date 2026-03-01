Niña de 6 años sobrevivió a cirugía en la que le extrajeron 14 centímetros de intestino delgado tras ingerir una pila de reloj

Hospital Sabogal salvó a menor tras extirparle una pila y parte del intestino delgado| EsSalud

Una intervención de emergencia salvó la vida de Zoe, una niña de 6 años, luego de que ingiriera accidentalmente una pila de reloj que quedó alojada en su intestino delgado. El caso ocurrió en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud), donde la menor fue atendida tras presentar un intenso dolor abdominal.

El doctor Renato Puente De la Vega, cirujano pediatra del hospital, precisó que Zoe llegó con un cuadro de dolor abdominal no clásico. Tras exámenes especializados, el equipo médico detectó la presencia de un cuerpo extraño atrapado en un divertículo de Meckel, una anomalía congénita del intestino delgado que puede pasar inadvertida hasta que un evento como este la revela.

Al principio, el servicio de Gastroenterología intentó ubicar y extraer la pila mediante una colonoscopía, pero el objeto no pudo ser localizado por esta vía. Frente a esta dificultad, el equipo multidisciplinario decidió realizar una laparoscopía exploratoria. Durante esta intervención hallaron la pila dentro del divertículo, el cual ya presentaba una perforación.

La cirugía se extendió por cerca de tres horas y media, en las que fue necesario retirar aproximadamente 14 centímetros de intestino delgado y realizar una anastomosis para restablecer la continuidad intestinal. El procedimiento contó con la participación destacada del doctor Néstor Terán y se desarrolló bajo estricta coordinación entre los distintos especialistas.

Zoe mostró una evolución favorable tras la operación. Luego de una semana de hospitalización, logró recuperarse satisfactoriamente y actualmente se encuentra estable, con una alimentación normal y fuera de peligro.

Angie Julón Salazar, madre de Zoe, recordó la angustia vivida antes de la cirugía: su hija, habitualmente alegre y activa, dejó de grabar videos, perdió el interés por el colegio y solo quería dormir, lo que alarmó a la familia. “

Me preocupaba verla así, porque no era la niña que conocíamos”, relató. Tras la intervención, Zoe comenzó a recuperar su energía y su sonrisa.

Objetos extraños en niños: una emergencia frecuente

El doctor Puente De la Vega advirtió que la ingestión de cuerpos extraños es una emergencia pediátrica habitual. Si bien las monedas suelen ser los objetos más comunes, las pilas de reloj presentan un riesgo mayor debido a la posibilidad de causar quemaduras químicas graves en pocas horas, lo que puede generar perforaciones intestinales y la necesidad de cirugías complejas.

El especialista recomendó que, ante la sospecha de ingestión de un objeto extraño, los padres acudan de inmediato a un centro de salud, ya que una atención oportuna puede ser determinante para evitar complicaciones severas.

Recomendaciones

Mantener objetos pequeños —como pilas, monedas y piezas de juguetes— fuera del alcance de los niños.

Supervisar a los menores durante el juego y en espacios donde puedan encontrar objetos peligrosos.

Revisar regularmente los lugares donde los niños pasan tiempo para detectar posibles riesgos.

No aplicar remedios caseros ni esperar a que el objeto sea expulsado de forma natural si se sospecha la ingestión de un cuerpo extraño.

Acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha de ingestión o accidente.