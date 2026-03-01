Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este lunes, 02 de marzo es:

Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 21ºC mientras que la mínima de 12ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Los sitios más importantes de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina en Lima este domingo 1 de marzo

El costo de los combustibles dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Este es el precio de

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

El líder de Renovación Popular reiteró que el establecimiento recibiría condenados por corrupción, violencia sexual y extorsión, quienes construirían los muros con madera local y sin costos para el Estado

Rafael López Aliaga detalla su

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse igualar por Sporting Cristal. Al frente, eso sí, se plantará un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador del año. Sigue todas las incidencias del cruce

Universitario vs FC Cajamarca EN

Más de un año sin abrir y sin horizonte de reapertura: el museo más grande del Perú sigue inoperativo pese a inversión de S/ 500 millones

El edificio de casi 70 mil metros cuadrados, ubicado en Lurín, permanece sin visitantes desde diciembre de 2024 por fallas técnicas y problemas de acceso vial

Más de un año sin

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley

La notable remontada del conjunto ‘santo’ se vio empañada por el yerro del entrenador Guilherme Schmitz luego que decida el ingreso de la norteamericana Sophia Kruczko en lugar de Angélica Aquino

Circolo elevó su reclamo tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga detalla su

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Gian Marco

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy fueron expulsados de ‘Yo Soy’: “Nos vimos obligados a retirarlos”

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Paulo Autuori lanzó ácida crítica tras derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo: “Lo merecimos, no competimos, la actitud muy floja”