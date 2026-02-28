Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este domingo, 01 de marzo es:

Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna y ráfagas de viento por la tarde.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 31ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.