Celular de Adrián Villar revelaría que se comunicó con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

Abogado Stefano Miranda asegura que agentes pidieron detención preliminar contra Villar. Canal N/ Cuentas Claras

El teléfono celular de Adrián Villar revelaría una serie de comunicaciones realizadas horas después del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano, de acuerdo con el abogado de la familia de la deportista.

El letrado Carlos Grados señaló que, tras la revisión del equipo móvil del investigado, se detectaron llamadas efectuadas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., luego del accidente ocurrido el 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro.

Llamadas tras el accidente

Según la defensa de la familia Marzano, la primera comunicación habría sido con el padre del joven. Posteriormente, el registro telefónico mostraría contactos con la periodista Marisel Linares, así como con otras personas de su entorno cercano.

Policía solicitó arresto de Adrián Villar y Marisel Linares tras muerte de Lizeth Marzano, Fiscalía desestimó el pedido| Punto Final

“Hay una primera llamada que hace con el señor Juan Villar, que es su papá. Después vienen las comunicaciones con las otras personas; con la señora Marisel [Linares] también hay llamada. Después hay un intercambio de llamada con otra persona, bueno, con Francesca [Montenegro]”, señaló el letrado a la prensa nacional.

El abogado indicó que esta información ya fue incorporada a la carpeta fiscal como parte de los elementos que vienen siendo evaluados por el Ministerio Público. A su juicio, estos datos podrían aportar a la reconstrucción de lo ocurrido en las horas posteriores al impacto.

Pedido de prisión preventiva

La imagen compuesta muestra a Lizeth Marzano, campeona de apnea, junto a escenas que contextualizan su trágico fallecimiento y el clamor por justicia en Perú. (Composición: Infobae Perú)

La defensa reiteró que solicitará prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen elementos que ameritan una medida más gravosa mientras continúan las diligencias. El abogado de la familia de Lizeth Marzano sostuvo que la gravedad de los hechos, el comportamiento posterior al accidente y los nuevos indicios recabados en la investigación refuerzan el pedido para que el investigado afronte el proceso bajo mandato judicial.

Asimismo, señaló que el caso podría ser recalificado a un tipo penal más severo, dependiendo del análisis integral de las pruebas, entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad, los peritajes técnicos y los registros de comunicaciones extraídos del teléfono celular. Según explicó, estos elementos permitirán determinar con mayor precisión la conducta desplegada antes, durante y después del atropello.

Mientras tanto, Villar permanece con detención preliminar por disposición fiscal, a la espera de que se definan las próximas actuaciones en el proceso que busca esclarecer las responsabilidades por la muerte de Lizeth Marzano. Como parte de ello, ayer se programó la reconstrucción —o ampliación de la inspección técnico-policial, según la defensa—; sin embargo, la diligencia fue suspendida pasada la medianoche y aún no se ha informado una nueva fecha para su realización.

¿Qué sucedió con Lizeth Marzano?

El accidente que provocó el fallecimiento de Lizeth Marzano sucedió el 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Las imágenes muestran que el vehículo conducido por Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista, quien realizaba su rutina de trote.

Adrián Villar abandonó la escena y no prestó ayuda a la víctima, quien falleció minutos después en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. La defensa de la víctima considera que, de haber sido ayudada por Villar, la joven podría haber sobrevivido.