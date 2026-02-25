Perú

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 24 de febrero

Gana Diario celebra un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada martes, La Tinka publicó los ganadores del último sorteo de Gana Diario. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 24 de febrero de 2026.

Número del sorteo: 4502

Resultados: 26 7 25 20 6

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de entrar a su portal de internet, aquí se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la jugada, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultados Lotería Gana Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúGana Diario

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El sexteto de Francisco Hervás apunta a hacerse con la punta del torneo doméstico; del otro lado de la net alta, las dirigidas por Natalia Málaga buscan redimirse tras caer con Alianza Lima

Universitario vs Géminis EN VIVO

Hermano de Lizeth Marzano sobre nuevas imágenes Adrián Villar: “¿Ahora que van a decir? ¿No estaba en shock?”

Luego de revisar las imágenes, Gino Marzano desmintió la versión del estado de shock y señaló “nuevos agravantes”, entre ellos la intervención de su suegro y de la influencer Franchesca Montenegro

Hermano de Lizeth Marzano sobre

Monserrat Seminario habría engañado a Melcochita con su amigo y muestran video y chat: “Trató de fugarse 2 veces con él”

Susan Villanueva presentó en televisión un video y conversaciones que confirmarían la ruptura por infidelidad

Monserrat Seminario habría engañado a

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

La nueva premier afirmó que el economista intentó modificar la lista ministerial horas antes de la juramentación

Denisse Miralles revela por qué

Gobierno declara en emergencia 17 distritos: Presidente José María Balcázar, titular del PCM y ministros viajarán a Arequipa

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aprobó nuevos estados de emergencia en Arequipa e Ica y flexibilizará presupuesto mediante decretos urgentes

Gobierno declara en emergencia 17
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denisse Miralles revela por qué

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier: estos son los ministros de su gabiente

Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

¿Quién es Hary Izarra Trelles? Perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Lizeth Marzano sobre

Hermano de Lizeth Marzano sobre nuevas imágenes Adrián Villar: “¿Ahora que van a decir? ¿No estaba en shock?”

Monserrat Seminario habría engañado a Melcochita con su amigo y muestran video y chat: “Trató de fugarse 2 veces con él”

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Excompañera de Marisel Linares tiene fuerte postura sobre la muerte de Lizeth Marzano y no la defiende

¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026