Alejandro Sanz: la curiosa reacción del cantante español cuando le preguntan por Stephanie Cayo

El famoso cantante llegó a la capital peruana y evitó hablar sobre la actriz Stephanie Cayo, gesto que no pasó desapercibido y terminó acaparando la atención de fans y programas de espectáculos locales (Willax / Amor y Fuego)

El arribo de Alejandro Sanz a la capital peruana coincidió con una serie de eventos que pusieron bajo los focos su vínculo con la actriz Stephanie Cayo, en medio de la etapa sudamericana de su gira.

A su llegada al restaurante Maido, considerado uno de los referentes gastronómicos del Perú, el cantante se encontró con periodistas que buscaron respuestas sobre su relación con la artista peruana. Su reacción, una risa nerviosa y eludir cualquier comentario, contribuyó a la ola de especulaciones que ya circulaban en redes y programas de espectáculos.

La gira del intérprete de “Corazón partío” ha sido seguida de cerca, no solo por la expectativa ante sus conciertos en el Estadio Nacional de Lima, sino también por el creciente interés público sobre la naturaleza de su amistad con Cayo, quien ha sido vista acompañándolo en diferentes fechas de su tour por Colombia y Ecuador.

La reacción de Alejandro Sanz

La llegada del cantante a un restaurante de Miraflores desató preguntas sobre Stephanie Cayo; su silencio y sonrisa esquiva avivaron versiones sobre un vínculo más cercano. (Willax / Amor y Fuego)

El paso de Alejandro Sanz por Lima no pasó desapercibido para la prensa local. A su ingreso a Maido, cámaras del programa de espectáculos Amor y Fuego lo abordaron con saludos y preguntas sobre su estadía en Perú.

El artista, sonriente, agradeció la acogida y aseguró sentirse “de maravilla” en el país. Cuando la atención se centró en su amistad con Stephanie Cayo, Sanz optó por no responder y solo esbozó una sonrisa antes de ingresar al local.

Este gesto fue interpretado por los medios como una señal de incomodidad y alimentó la versión de un vínculo más allá de la amistad entre ambos. La breve interacción fue ampliamente difundida, reforzando la curiosidad del público sobre la relación entre el cantante y la actriz peruana.

Stephanie Cayo lo acompaña en su gira

La actriz peruana ha sido vista junto a Sanz en conciertos de Colombia y Ecuador, presencia que alimenta versiones sobre una relación más allá de la amistad. (Magaly TV: La Firme)

Durante las recientes presentaciones de Alejandro Sanz en Colombia y Ecuador, la presencia de Stephanie Cayo en áreas especiales del escenario se volvió habitual. Imágenes difundidas por el programa de televisión Magaly TV, La Firme mostraron a la actriz en zonas privilegiadas, fotografiándose con miembros del equipo del artista y grabando momentos del espectáculo.

La aparición de Cayo no solo se limitó a los conciertos; también fue vista abordando vehículos junto al cantante, lo que incrementó la especulación sobre una cercanía especial. El 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, su presencia en el Movistar Arena de Bogotá fue especialmente notoria, y el 21 de febrero en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, ambos compartieron un instante en el que Sanz la tomó de la mano al retirarse del escenario, gesto que fue interpretado como muestra de confianza y complicidad.

Según la conductora Magaly Medina, “las imágenes hablan más que mil palabras”, en referencia a los repetidos momentos en que la actriz aparece en contacto directo con el cantante.

El mensaje que compartió Alejandro Sanz

Un texto en redes sociales del artista desató especulaciones, pues usuarios vieron en sus palabras un guiño a su compañía en Sudamérica. (X)

Tras su arribo a Lima, Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de gratitud hacia sus seguidores y expresar su satisfacción por el recibimiento durante su gira en Sudamérica.

Aunque el texto no hacía referencia explícita a Stephanie Cayo, muchos usuarios interpretaron sus palabras como una alusión velada a la compañía de la actriz. El artista expresó: “Me siento pleno y agradecido con cada muestra de cariño que recibo en este viaje”, generando múltiples comentarios entre quienes ven en la frase un guiño a la supuesta relación.

Tanto Sanz como Cayo han evitado confirmar cualquier vínculo sentimental, aunque sus reiteradas interacciones en redes sociales, los “me gusta” e intercambios públicos han servido de combustible para los rumores. En el pasado, la actriz peruana negó una relación más allá de la amistad, pero la frecuencia de sus apariciones conjuntas ha mantenido la atención de la prensa especializada.

Recibimiento de sus fans para sus conciertos

El arribo de Sanz a Lima movilizó a decenas de seguidores, que coparon aeropuerto y hotel en la antesala de sus conciertos agotados. (Masterlive)

La llegada de Alejandro Sanz a Lima desató un entusiasmo palpable entre sus seguidores. Decenas de admiradores se congregaron en el aeropuerto y a las afueras del hotel JW Marriott para recibirlo con pancartas y cánticos.

La expectativa por sus presentaciones en el Estadio Nacional superó cualquier pronóstico, logrando que ambas fechas, el 25 y 26 de febrero, agotaran todas las localidades semanas antes del evento. Los clubes de fans organizaron actividades previas y encuentros en distintos puntos de la ciudad, mientras la posibilidad de ver a Stephanie Cayo en el escenario o entre el público añadía atractivo adicional a la cita.

La gira “¿Y ahora qué?” marca el regreso de Sanz a Perú tras tres años, y su repertorio incluye tanto los éxitos más reconocidos de su carrera como las nuevas composiciones de su último trabajo discográfico.

El ambiente en los alrededores del estadio reflejó el fervor y la expectativa de los asistentes, atentos a cualquier gesto o aparición que confirmara los rumores sobre la relación entre el artista español y la actriz peruana.