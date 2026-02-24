Perú

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este miércoles, 25 de febrero el pronóstico del clima es:

Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 31ºC , mientras que la mínima de 22ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

¿Cómo es el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Lima sufre ola de calor: sensación térmica superior a 35°C golpeará estos distritos

La persistencia de altas temperaturas y elevados niveles de humedad altera la rutina diaria en varios sectores de la ciudad. Expertos advierten sobre el aumento de la radiación ultravioleta y el riesgo de golpes de calor

Lima sufre ola de calor:

Derrumbes destruyen accesos al santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa: fieles piden ayuda urgente

Visitantes acudieron igualmente al recinto religioso para rezar por los damnificados y sus familias. La imagen central de la virgen se encuentra intacta

Derrumbes destruyen accesos al santuario

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

El entrenador aprovecha la presencia del goleador de la Liga 1 2026 para construir un plantel sólido y sano, en cuyas filas aparecen futbolistas jóvenes postergados al igual que deportistas con cierto cartel extranjero

“Hernán Barcos es un líder

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Alerta roja en Lambayeque: Tormentas eléctricas y lluvias no pararán hasta el 27 de febrero, advierte Senamhi

Más de 90 milímetros acumulados en Porcuya, descargas atmosféricas en zonas altoandinas y derrumbes en la vía hacia Jaén mantienen en riesgo a transportistas y pobladores del norte del país

Alerta roja en Lambayeque: Tormentas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González y Gigi Mitre

Rodrigo González y Gigi Mitre intentan defender a Marisel Linares en caso Lizeth Marzano y reciben ola de críticas: “Recién hablan”

Isabella Ladera: la razón del por qué mantiene en privado los meses de embarazo junto a Hugo García

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

El mensaje que le dedicó Gisela Valcárcel a ¿Magaly Medina?: “se siente bien trabajar en equipo”

DEPORTES

“Hernán Barcos es un líder

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”