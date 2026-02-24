Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este miércoles, 25 de febrero es:

Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 33ºC mientras que la mínima de 21ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El estado del tiempo más común en Tarapoto

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Terapoto cuenta con algunos de
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

EN VIVO José María Balcázar juramenta hoy martes a su nuevo gabinete ministerial

Presidente encargao presentará su primer Consejo de Ministros tras una semana de haber asumido el cargo

EN VIVO José María Balcázar

Norheribeth Mejías fue hallada en una bolsa en Santa Anita: huellas y llamadas permitieron captura de implicado 21 meses después

El sospechoso fue detenido la tarde del 23 de febrero en la avenida Pirámide del Sol, tras labores de seguimiento de agentes de la División de Homicidios

Norheribeth Mejías fue hallada en

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

La conductora sorprendió al llamar “intrascendente” a la modelo en pleno programa de streaming, desatando una ola de comentarios sobre quiénes marcan tendencia hoy en la televisión y las redes sociales

Magaly Medina impacta con su

MTC oficializa nuevo Formato de Acción para intervenir rápidamente y reactivar servicios de transporte interrumpidos

La disposición establece que la información consignada tendrá carácter de declaración jurada y deberá remitirse a autoridades ambientales en un plazo máximo de 30 días hábiles

MTC oficializa nuevo Formato de

Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

‘Magaly Tv la Firme’ emitirá un video en exclusiva de la periodista a pocas horas del atropello a la deportista de 33 años

Aparecen imágenes de Marisel Linares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina impacta con su

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

Rodrigo González y Gigi Mitre intentan defender a Marisel Linares en caso Lizeth Marzano y reciben ola de críticas: “Recién hablan”

Isabella Ladera: la razón del por qué mantiene en privado los meses de embarazo junto a Hugo García

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

Alianza Lima denuncia a Javier

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026