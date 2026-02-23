Qué se celebra el 23 de febrero en el Perú: la huella en la construcción de la identidad y memoria colectiva del Perú

¿Qué pasó un día como hoy? El 23 de febrero en el Perú reúne hechos históricos, culturales y conmemorativos. Ese día nació en 1886 Ventura García Calderón, escritor y diplomático de la Generación del 900, reconocido internacionalmente.

En 1935 se fundó el Instituto Sanmartiniano del Perú, entidad que promueve el patriotismo y la memoria de la Independencia. También nació en 1990 el futbolista Pedro Gallese, destacado arquero de la selección nacional.

Además, se celebra el Día del Rotarismo Nacional, que reconoce la labor solidaria de los clubes rotarios, y el Día del Fabricante de Embutidos, que resalta su aporte a la tradición alimentaria y la industria cárnica.

23 de febrero de 1886 – Nace Ventura García Calderón, escritor, diplomático y crítico peruano

El nacimiento de Ventura García Calderón marcó la aparición de una figura central de la Generación del 900 y de la diplomacia cultural peruana. (BNP)

Ventura García Calderón Rey fue un destacado autor y diplomático peruano nacido en París en 1886 y fallecido en la misma ciudad en 1959. Integrante de la Generación del 900, se especializó en narrativa, poesía, ensayo y crítica, y muchas de sus obras se escribieron en francés.

Su colección más conocida es La venganza del cóndor. Además de su producción literaria, desempeñó cargos diplomáticos, representando al Perú en la Sociedad de Naciones y como delegado ante la Unesco.

Fue nominado al Premio Nobel de Literatura y miembro de diversas academias, recibiendo múltiples reconocimientos internacionales por su obra.

23 de febrero de 1935 – Fundación del Instituto Sanmartiniano del Perú y su aporte al patriotismo y la identidad nacional

La creación del Instituto Sanmartiniano consolidó un espacio dedicado a preservar la memoria de la Independencia y promover valores cívicos. (Facebook/institutosanmartinianodelperu)

El Instituto Sanmartiniano del Perú es una asociación cultural y cívico-patriótica creada el 23 de febrero de 1935 con el propósito de reforzar la identidad, el patriotismo y el espíritu cívico de los peruanos.

Reconocido oficialmente por el Estado como institución patriótica de interés nacional, promueve valores como respeto, paz, solidaridad y democracia.

Organiza actividades vinculadas al Libertador José de San Martín y otros héroes de la Independencia, coordina ceremonias cívicas como el Día de San Martín y desarrolla programas culturales y museográficos para difundir la historia y fortalecer la convivencia democrática en el país.

23 de febrero de 1990 – Nace Pedro Gallese, portero peruano icónico y referente de la selección

Con actuaciones decisivas en torneos internacionales, Gallese consolidó su nombre como uno de los porteros más destacados del país. (AFP)

Pedro David Gallese Quiroz es un arquero peruano nacido el 23 de febrero de 1990 en Lima. Tras iniciar su carrera en la Universidad San Martín, defendió clubes en México y Perú antes de consolidarse en la Major League Soccer con Orlando City y luego Deportivo Cali en Colombia.

Desde 2014 es el guardameta titular de la selección peruana, con la que disputó la Copa del Mundo 2018y fue pieza clave para alcanzar la final de la Copa América 2019.

Con más de cien apariciones con la ‘Blanquirroja’, se ha convertido en uno de los futbolistas peruanos más destacados de su generación.

23 de febrero – Día del Rotarismo Nacional en el Perú y su legado solidario permanente

Cada 23 de febrero se destaca el compromiso ético y humanitario del rotarismo en favor del bienestar comunitario. (Rotary Club de Lima)

El Día del Rotarismo Nacional en el Perú se celebra cada 23 de febrero, conforme a la Ley N.º 25234 promulgada el 8 de junio de 1990. La fecha coincide con la fundación de Rotary International en 1905y reconoce la labor humanitaria, ética y de servicio que realizan los clubes rotarios en el país.

Esta conmemoración promueve valores como la paz, la buena voluntad y el bienestar social. Además, se impulsa la difusión de sus principios en instituciones educativas y medios estatales.

Los clubes desarrollan campañas de salud, donaciones y proyectos comunitarios inspirados en el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”.

23 de febrero – Día del Fabricante de Embutidos y su aporte a la industria cárnica

La jornada honra a quienes impulsan la tradición de los embutidos y su aporte a la industria alimentaria peruana. (Freepik)

El Día del Fabricante de Embutidos se celebra el 23 de febrero, especialmente en Perú, para conmemorar la creación del primer embutido en 1951 y reconocer la labor de quienes trabajan en la industria cárnica.

La fecha destaca la tradición de elaborar carne picada y sazonada dentro de tripas para su conservación, práctica con valor cultural y alimentario.

Productos como chorizo, jamón y salchichas son apreciados por su contenido de proteínas, fósforo, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. Esta jornada resalta el esfuerzo de los especialistas y su contribución a la nutrición y economía.