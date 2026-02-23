José María Balcázar desconoce de emergencia en Arequipa, pese a damnificados y cuatro fallecidos tras lluvias: “Recién me entero”

El presidente Balcázar admite en vivo que no tenía conocimiento de la grave situación en Arequipa. | Radio Yaravi

El presidente de la República interino, José María Balcázar, reconoció públicamente que desconocía la situación de emergencia en Arequipa, pese a los reportes de las lluvias que provocaron inundaciones, severos desastres naturales, cuatro fallecidos y miles de damnificados.

“Recién me entero”, respondió al ser consultado por radio Yaraví sobre su conocimiento respecto a la crisis que enfrenta la región a raíz de las precipitaciones extremas. Evidencia de ello es que mencionó que propondría el tema a partir de lo dicho por los periodistas. Incluso, reveló que, pese a los preocupantes reportes sobre la situación, ninguna autoridad local se comunicó con él para solicitarle acciones: “No, todavía no”.

La periodista, visiblemente sorprendida, remarcó en vivo: “Recién se entera por Radio Yaraví. ¡Dios mío!”. El presidente se comprometió a volver a comunicarse tras sus reuniones, aunque la entrevistadora subrayó la importancia de que la población sienta la presencia y acompañamiento de sus representantes en las regiones afectadas.

El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ STR

¿Qué está pasando en Arequipa?

Las lluvias intensas en Arequipa continúan provocando consecuencias trágicas. El lunes se confirmó el hallazgo sin vida de un padre de familia y su hijo adolescente, identificados como Alexandro Ordóñez Anaya (41) y el menor de iniciales J. O. G. (15), quienes fueron arrastrados por una torrentera activada tras el ingreso de una quebrada seca en el distrito de Cayma. Con este hecho, la cifra de víctimas mortales se elevó a cuatro en la región durante la presente temporada de precipitaciones.

El incremento abrupto del caudal sorprendió a las víctimas cuando intentaban cruzar el cauce para verificar el estado de un terreno ubicado en la parte alta del distrito. La emergencia, originada por la activación de torrenteras en distintos puntos de la ciudad, mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos desbordes e inundaciones. El cuerpo del padre fue hallado en la zona posterior del centro de salud Rafael Belaúnde, mientras que el adolescente fue localizado metros más abajo, entre los sectores de Enlace y el pueblo joven Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con la información oficial, ambos habían acudido a la zona alta de Cayma para inspeccionar un lote de su propiedad y, al no regresar ni responder llamadas, sus familiares iniciaron una búsqueda en medio de la lluvia y la oscuridad. Amigos, vecinos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se sumaron a los esfuerzos de rescate hasta que finalmente se produjo el hallazgo de los cuerpos.

La emergencia no solo afecta a Cayma. Días antes, una adulta mayor de aproximadamente 85 años perdió la vida tras ser arrastrada por el desborde de una torrentera en la parte alta del distrito. Además, un ciudadano falleció tras recibir la descarga de un rayo en el sector de Uchumayo durante una tormenta eléctrica. El balance preliminar, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, reporta 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 1.229 viviendas dañadas y 44 inmuebles declarados inhabitables.

Imágenes impactantes muestran la devastación causada por un huaico en Arequipa. Entre lágrimas, los residentes muestran cómo sus hogares, pertenencias y negocios quedaron sepultados bajo el lodo. | Facebook / El Pepe

Frente a la magnitud de los daños, el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez solicitó de manera formal al Ejecutivo la declaratoria de Estado de Emergencia para toda la región, con el objetivo de acelerar la asignación de recursos y simplificar trámites administrativos. También solicitó el envío urgente de maquinaria pesada de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda para ejecutar labores de limpieza, rehabilitación de vías y recuperación de infraestructura.

Como parte de la respuesta inmediata, se habilitaron albergues temporales en Yanahuara, Sachaca, el Campo Ferial Cerro Juli y coliseos universitarios, destinados a familias que perdieron sus viviendas o no cuentan con condiciones seguras. En coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el COER Arequipa, se distribuyeron carpas, frazadas y alimentos, mientras continúan las evaluaciones técnicas en las zonas más afectadas.

Otra tragedia en la región

En paralelo al drama humano por las lluvias, la región Arequipa enfrenta otra tragedia. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó el fallecimiento de quince ocupantes del helicóptero Mi-17 que se accidentó en la provincia de Caravelí mientras cumplía una misión de apoyo y rescate. Entre las víctimas se encuentran siete menores de edad, además de personal militar y familiares de altos oficiales. El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba labores de apoyo ante las inundaciones y otros siniestros causados por las precipitaciones extremas.