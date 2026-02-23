Perú

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural




El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este martes, 24 de febrero es:

Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 17ºC mientras que la mínima de 8ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital


El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los sitios más importantes de Ayacucho


Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

