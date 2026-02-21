Presidente Balcázar desconoce emergencia en Arequipa ante lluvias, según alcalde de Cayma

Lluvias en Arequipa son de desconocimiento del presidente interino, según alcalde de Cayma.

Las lluvias extremas que afectan a Arequipa desde el miércoles 16 de febrero han dejado un saldo de destrucción en varios distritos de la región.

Las precipitaciones constantes provocaron el desborde de ríos y torrenteras, generando grandes acumulaciones de agua y lodo en zonas como Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí.

El impacto alcanzó infraestructuras clave, incluyendo el terminal terrestre, una universidad privada, colegios, vías férreas y carreteras. La fuerza del agua arrastró vehículos estacionados y afectó viviendas, donde los residentes intentaron contener el ingreso de lodo.

De acuerdo con el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, el desborde de la torrentera El Chullo afectó al menos 50 viviendas en su distrito.

Bolliger, citado por RPP, explicó que la emergencia surgió por una crecida violenta del agua desde las zonas altas, como Cayma y Cerro Colorado, y que la recuperación de las áreas afectadas tomará varias semanas.

“Estamos solicitando la ayuda del Gobierno Regional porque la recuperación de estos espacios, urbanizaciones y, principalmente, los daños personales requerirá un trabajo de varias semanas”, afirmó.

La ciudadanía, enfrentando el avance del barro, también expresó su malestar por la falta de previsión de las autoridades. “Vivimos aquí más de treinta años y nunca se había producido un fenómeno así”, relató un vecino a Canal N.

Otros cuestionaron la ausencia de obras de prevención, como muros de contención, para evitar tragedias. Incluso se reportó que una niña y su madre estuvieron en peligro por el huaico, pero lograron salvarse gracias a la intervención de vecinos.

Imágenes impactantes de la destrucción causada por un huaico en Arequipa. Un vecino narra entre lágrimas cómo el lodo y las rocas arrasaron con su casa y su negocio, dejándolo sin nada. Un dramático llamado de auxilio de las familias damnificadas. | Latina Noticias

Desconocimiento del presidente Balcázar

En medio de este escenario, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, expresó su indignación luego de que el presidente de la República, José María Balcázar, afirmara que desconoce la emergencia por lluvias en Arequipa.

“Nos genera indignación”, declaró Linares en entrevista con Exitosa Perú, señalando que la falta de reacción del mandatario incrementa la sensación de abandono estatal.

El alcalde detalló que, además de la víctima mortal, se han reportado daños en 220 viviendas en Cayma y cerca de 400 en Yanahuara.

“Tenemos aproximadamente 500 personas damnificadas”, puntualizó. Linares denunció que tres pueblos permanecen aislados y que la municipalidad ha desplegado maquinaria para asistir a los afectados, sin apoyo del Gobierno regional ni del Estado.

El funcionario enfatizó que la emergencia no solo afecta a Cayma, sino también a otros distritos de la ciudad, donde la llegada de huaicos y desbordes de ríos ha causado estragos.

Al ser consultado sobre la reacción presidencial, Linares manifestó su malestar: “Escuchar ayer al presidente y ver que no tiene conocimiento de lo que está pasando en Arequipa cuando tenemos muertos, hay vías afectadas, nos genera indignación. Más allá de que sea presidente, él es una autoridad, no es que recién ha pasado a lo político, entonces sí nos fastidia”, expresó a Exitosa Perú.

Hasta el 23 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán hasta el lunes 23 de febrero, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.

Senamhi recomendó no cruzar torrenteras, asegurar techos y mantenerse informados para evitar nuevos deslizamientos. Las autoridades meteorológicas atribuyeron el fenómeno al desplazamiento de nubes cumulonimbus impulsadas por vientos de altura, un patrón atmosférico que persistirá durante los próximos días.