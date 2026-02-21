Más de 70 candidatos al Congreso por peruanos en el extranjero reside en Perú: algunos nunca salieron del país

Postulaciones al Congreso por el exterior generan debate por candidatos que nunca residieron fuera del país. (Foto composicó: Infobae Perú)

A pocas semanas de las elecciones generales de 2026, llama la atención que un número significativo de postulantes al próximo Congreso bicameral que buscan representar a los peruanos residentes en el extranjero hayan declarado vivir en el Perú, según informó RPP. De acuerdo con el reporte, de las 163 hojas de vida correspondientes al distrito electoral exterior, el 42% —es decir, 71 candidatos— consignó domicilio en territorio nacional, lo que evidencia una discrepancia entre el lugar de residencia declarado y la circunscripción que aspiran a representar.

Es importante recordar que actualmente hay 1.210.813 ciudadanos habilitados para votar fuera del país, lo que evidencia un considerable incremento en el padrón electoral de este sector de peruanos. De acuerdo con cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este grupo ha crecido un 21 % respecto a 2021 y, de ser considerado como una región, constituiría el quinto electorado más grande del país. Este peso demográfico lo posiciona como un bloque con potencial influencia en los resultados electorales.

Según el citado medio, una verificación aleatoria a siete postulantes —cuatro al Senado y tres a la Cámara de Diputados— mostró que ninguno registra salidas migratorias del país. Es decir, los seleccionados no solo viven en Perú, sino que nunca habrían viajado al extranjero, lo que plantea cuestionamientos sobre su cercanía con las problemáticas de la comunidad migrante.

¿A qué partidos pertenecen?

La revisión también identificó que 26 partidos políticos presentan candidatos por el distrito electoral exterior que consignaron domicilio en Perú. Algunas agrupaciones registran hasta cinco postulantes en esta condición, mientras otras incluyen entre uno y cuatro. En contraste, un grupo menor de organizaciones sí postula aspirantes que declararon vivir en el extranjero, lo que muestra diferencias en los criterios de selección interna.

Cinco candidatos: Alianza para el Progreso, Fuerza y Libertad, Partido del Buen Gobierno, Cooperación Popular.

Cuatro candidatos: Fe en el Perú, Somos Perú, Perú Primero, PRIN, Salvemos al Perú.

Tres candidatos: País para Todos, Podemos Perú, Un Camino Diferente.

Dos candidatos: Avanza País, Juntos por el Perú, Demócrata Unido, Integridad Democrática, Primero la Gente, Progresemos, Venceremos, Unidad Nacional.

Un candidato: Demócrata Verde, Frente de la Esperanza, Partido Morado, Perú Libre, Perú Acción, SíCreo.

Respuestas de partidos y candidatos

En conversación con el citado medio, los representantes partidarios ofrecieron explicaciones sobre los casos observados. Desde Progresemos, el dirigente Juan Carlos del Águila indicó que una de sus candidatas ya renunció aunque seguía figurando inscrita en el sistema electoral. “La señora Trinidad fue propuesta para participar por democracia interna del partido y escapaba de nuestras manos conocer si ha viajado o no”, afirmó. Añadió que el partido sí cuenta con un postulante residente en Estados Unidos que “representa al partido y vive en ese país”.

Algunos postulantes señalaron que la consignación de domicilios en Perú responde a demoras trámites administrativos. La candidata Liliana Espinoza sostuvo: “Por la demora en la entrega del DNI, tuve que sacarlo en Perú… no podía poner otra dirección que no fuera en Perú”. En una línea similar, el postulante Edson Ticona explicó que su documento mantiene dirección en Arequipa por retrasos burocráticos, pese a residir en Alemania desde 2019.

Además, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, respondió por el caso de la postulante Marcela Romero y señaló que su participación no presentaría impedimentos legales. “La persona mencionada pertenece a la cuota de afiliados de Batalla Perú [partido integrante de la alianza]. Entiendo que no tendría ningún impedimento legal. Probablemente no contaban con una cuota de invitados disponible para asignarle y han elegido a alguien dentro de su militancia. Lo importante para nosotros es no llevar sentenciados”, declaró para RPP.

Otros partidos también precisaron la residencia de sus candidatos. Primero La Gente informó que Karina Palomino renunció por motivos laborales y Guillermo Estrada vive en Estados Unidos. Avanza País destacó la experiencia internacional de José Antonio García como cónsul, mientras que Integridad Democrática y Perú Primero resaltaron que sus candidatos mantienen contacto constante con las comunidades peruanas en el extranjero, asegurando representación y atención a sus necesidades pese a la residencia fuera del país.

Marco legal y debate sobre representación

La legislación vigente permite esta situación. La Ley N.° 31032, aprobada en 2020, creó el distrito electoral de peruanos en el exterior sin incluir la obligación de residir fuera del país. Tampoco la Ley Orgánica de Elecciones ni el reglamento electoral establecen ese requisito, por lo que legalmente un ciudadano puede postular para representar a ese electorado aunque nunca haya migrado.

En convesación con RPP, el abogado especialista en derecho electoral Jorge Jáuregui explicó que en elecciones parlamentarias el criterio de residencia tiene menor relevancia que en comicios subnacionales. “En el Congreso son representantes a nivel nacional, no de una sola representación local”, precisó. No obstante, consideró que el caso abre un debate sobre la naturaleza de la representación política de este sector.

Jáuregui añadió que la inclusión de postulantes poco vinculados al distrito exterior también responde a exigencias formales del sistema electoral. “Los partidos deben presentar listas completas… no pueden presentar menos postulantes porque se declara improcedente la inscripción”, indicó. En ese sentido, el especialista sostuvo que la discusión trasciende lo legal y se traslada al plano político: evaluar si cumplir la norma es suficiente o si debería exigirse un vínculo directo con la experiencia migratoria para asegurar una representación efectiva de los peruanos que viven fuera del país.