Perú

Lima: ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy, 21 de febrero?

Consulta el costo máximo y mínimo de los combustibles en la capital peruana

Guardar
Diversos factores modifican el precio
Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

Este es el precio de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este sábado 21 de febrero. Los montos más altos y más bajos, de acuerdo con datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles varía constantemente, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina en Lima

El gasohol regular en la ciudad registró un costo máximo de 17,2 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,89 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,3 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 14,09 soles el galón en su precio más barato en Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un costo máximo de 19,3 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los precios de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Limaprecio de la gasolinaperu-economia

Más Noticias

Certificados laborales del MTPE cruzan fronteras: Perú y Chile abren puertas a trabajadores sin título

El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Perú y el Gobierno de Chile permitirá que los certificados de competencias laborales sean reconocidos internacionalmente, brindando nuevas oportunidades a quienes aprendieron en el trabajo y no en las aulas

Certificados laborales del MTPE cruzan

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En lo que se supone que será un encuentro muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo el potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio

A qué hora juega Alianza

César Acuña propone crear una cuenta de ahorro con S/1.000 para generar rentabilidad hasta la jubilación

Entre los ejes de campaña se incluyen seguridad ciudadana, fortalecimiento de la salud primaria y reformas educativas con mayor inversión en universidades e institutos públicos

César Acuña propone crear una

Lluvias en Arequipa dejaron miles afectados y cientos de damnificados, mientras autoridades anuncian bono de ayuda

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Lluvias en Arequipa dejaron miles

Captan a personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo comiendo pollo a la brasa mientras pacientes exigían atención

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque abrió una investigación para identificar a los responsables, señalando que los principales involucrados serían internos de medicina

Captan a personal de salud
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de José Balcázar confirma

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

ENTRETENIMIENTO

El susto de Corazón Serrano

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

Periodista Marisel Linares es citada por la policía tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026