Reniec brinda atención especial este fin de semana en Lima, Arequipa y más regiones: sedes y horarios confirmados

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece este sábado 21 y domingo 22 de febrero una jornada de atención especial en Lima, Arequipa, Cajamarca y otras regiones para trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios como renovaciones, duplicados y la entrega de documentos previamente gestionados.

Durante el fin de semana, las oficinas de Reniec en Independencia y Miraflores funcionarán el sábado y domingo desde las 08.15 a. m. hasta las 3.45 p. m. Otras sedes en Lima, como Lurín, Chosica, Cieneguilla, San Borja, San Juan de Lurigancho, Barranca, Callao, Santa Anita, San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, atenderán el sábado de 08.15 a. m. a 12.45 p. m.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos pueden consultar la lista completa de sedes habilitadas en la página oficial y verificar si su trámite de DNI está listo antes de acudir.

El domingo 22, la atención se extiende a oficinas de La Libertad, como El Porvenir, Alto Trujillo, Ascope y Parcoy, entre otras. En Lima, Independencia y Miraflores mantendrán el horario ampliado. El acceso a estos servicios resulta clave para quienes requieren renovar o recoger su documento de identidad sin contratiempos.

Recomendaciones y alternativas digitales

La Reniec recomienda a los usuarios confirmar el estado de su trámite mediante la plataforma digital antes de asistir a cualquiera de las oficinas.

La verificación permite evitar desplazamientos innecesarios y agilizar la atención en ventanilla. Además, la entidad aclara que el DNI azul y el DNI amarillo vigentes siguen siendo válidos para realizar trámites bancarios, registrales, civiles, escolares y electorales, hasta la fecha de su vencimiento.

No es obligatorio migrar al DNI electrónico mientras el documento anterior esté vigente, según detalla la autoridad registral. Esta información resulta útil para quienes tienen dudas sobre la validez de sus documentos y desean realizar gestiones en entidades públicas o privadas.

En cuanto a los trámites digitales, la Reniec habilita servicios virtuales para el duplicado y renovación del DNI azul y electrónico, así como para la actualización del estado civil y otros procedimientos. Los usuarios pueden consultar en la web oficial todos los servicios virtuales disponibles, lo que permite resolver muchas gestiones sin salir de casa.

El pago de los trámites puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación, la plataforma Pagalo.pe o con tarjeta bancaria en la página web de Reniec.

Una vez generado el comprobante, los ciudadanos deben completar el proceso en línea o presentarlo en la sede correspondiente. La digitalización de estos procesos contribuye a reducir tiempos de espera y facilita el acceso a los servicios registrales.

La campaña de atención especial de Reniec responde a la demanda ciudadana por trámites urgentes y por la necesidad de recoger documentos esenciales en fechas clave. La entidad reafirma su compromiso con la mejora de la atención al usuario y la modernización de sus servicios en todo el país.

¿Sigue siendo válido el DNI azul?

Reniec ha recordado que el DNI azul vigente mantiene su validez para trámites legales, financieros y administrativos hasta la fecha de caducidad impresa en el documento. Aunque la entidad dejó de emitir este tipo de DNI, garantiza su utilidad plena y la posibilidad de utilizarlo para votar en las próximas elecciones.

Los ciudadanos mayores de 60 años que tienen un DNI azul con la inscripción “No caduca” seguirán contando con un documento válido de manera permanente. No existe obligación de migrar al DNI electrónico mientras el DNI azul conserve vigencia.

