Sicarios atacan bus de la Línea E en El Agustino: chofer resulta herido y se suspende el servicio temporalmente

Sicarios balean bus de la Línea E en El Agustino. Chofer resultó herido en el brazo. (Foto: RPP)

Un ataque de sicarios contra un bus de la Línea E operado por la empresa Vargasant SAC dejó herido al conductor la noche del miércoles 18 de febrero en la avenida Ferrocarril, en la zona de Las Praderas del distrito de El Agustino. La unidad, que tenía pasajeros en su interior y se acercaba a su paradero final, fue interceptada por criminales que dispararon contra el vehículo.

El chofer, identificado como José Luis Guerra Sánchez, fue herido de bala luego de recibir al menos dos impactos en el brazo. Según informó RPP, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanece bajo observación mientras se realizan las investigaciones para determinar la identidad de los criminales responsables.

El ataque ocurrió frente a un restaurante lleno de clientes, quienes abandonaron el local en medio del pánico tras escuchar las detonaciones, indicó RPP.

Transportistas suspenden servicios por ataque armado

Como respuesta al atentado, la empresa Vargasant SAC suspendió el servicio de sus buses de la Línea E esta mañana, lo que perjudicó a los usuarios de la ruta, que se quedaron temporalmente sin un medio de transporte, según reportó RPP. Los vehículos de la empresa no salieron a las calles y la decisión fue comunicada a las autoridades locales.

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Testimonios de transeúntes y vendedoras ambulantes recogidos por RPP describieron un ambiente de temor entre quienes viven y trabajan en la avenida Ferrocarril. “Nosotros trabajamos con miedo, solo nos queda rogar por nuestra seguridad. No estamos libres de nada. Puede ser hoy, mañana o pasado, puede ser otra persona”, relató una comerciante.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el ataque ante la sospecha de que esté vinculado a un caso de extorsión. Según transportistas de Vargasant SAC citados por La República, desde hace dos meses la empresa ha sido blanco de amenazas criminales y, luego del atentado, los delincuentes habrían dejado un sobre con balas en el patio de maniobras de la compañía.

¿Cómo atacan los extorsionadores?

Según información de la Fiscalía, los criminales suelen utilizar armas de fuego para sus atentados. En total, 165 de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que otros 4 involucraron artefactos explosivos.

Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)

En cuanto a su modalidad de ataque, la más utilizada fue la interceptación (137) en la que el criminal dispara contra su víctima a bordo de un vehículo. Otros métodos son el del falso pasajero (28)y citaciones (2).

Los vehículos utilizados para los ataques también son claves al momento de cometer sus crímenes. De los 129 atentados que involucran algún tipo de transporte, un total de 110 fueron a bordo de una motocicleta; 7 incluyeron el uso de una motocicleta y un auto; 6 fueron a bordo de un auto; 4 usaron una motocicleta y un mototaxi; y otros 2 solo a bordo de un mototaxi. Solo 16 atentados ocurrieron sin que se involucre a un vehículo.