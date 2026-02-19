Perú

Sicarios atacan bus de la Línea E en El Agustino: chofer resulta herido y se suspende el servicio temporalmente

Trabajadores de la empresa Vargasant no brindaron el servicio de transporte por temor a ser víctimas de nuevos atentados de extorsionadores

Guardar
Sicarios balean bus de la
Sicarios balean bus de la Línea E en El Agustino. Chofer resultó herido en el brazo. (Foto: RPP)

Un ataque de sicarios contra un bus de la Línea E operado por la empresa Vargasant SAC dejó herido al conductor la noche del miércoles 18 de febrero en la avenida Ferrocarril, en la zona de Las Praderas del distrito de El Agustino. La unidad, que tenía pasajeros en su interior y se acercaba a su paradero final, fue interceptada por criminales que dispararon contra el vehículo.

El chofer, identificado como José Luis Guerra Sánchez, fue herido de bala luego de recibir al menos dos impactos en el brazo. Según informó RPP, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanece bajo observación mientras se realizan las investigaciones para determinar la identidad de los criminales responsables.

El ataque ocurrió frente a un restaurante lleno de clientes, quienes abandonaron el local en medio del pánico tras escuchar las detonaciones, indicó RPP.

Transportistas suspenden servicios por ataque armado

Como respuesta al atentado, la empresa Vargasant SAC suspendió el servicio de sus buses de la Línea E esta mañana, lo que perjudicó a los usuarios de la ruta, que se quedaron temporalmente sin un medio de transporte, según reportó RPP. Los vehículos de la empresa no salieron a las calles y la decisión fue comunicada a las autoridades locales.

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Testimonios de transeúntes y vendedoras ambulantes recogidos por RPP describieron un ambiente de temor entre quienes viven y trabajan en la avenida Ferrocarril. “Nosotros trabajamos con miedo, solo nos queda rogar por nuestra seguridad. No estamos libres de nada. Puede ser hoy, mañana o pasado, puede ser otra persona”, relató una comerciante.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el ataque ante la sospecha de que esté vinculado a un caso de extorsión. Según transportistas de Vargasant SAC citados por La República, desde hace dos meses la empresa ha sido blanco de amenazas criminales y, luego del atentado, los delincuentes habrían dejado un sobre con balas en el patio de maniobras de la compañía.

¿Cómo atacan los extorsionadores?

Según información de la Fiscalía, los criminales suelen utilizar armas de fuego para sus atentados. En total, 165 de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que otros 4 involucraron artefactos explosivos.

Un informe del Observatorio de
Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)

En cuanto a su modalidad de ataque, la más utilizada fue la interceptación (137) en la que el criminal dispara contra su víctima a bordo de un vehículo. Otros métodos son el del falso pasajero (28)y citaciones (2).

Los vehículos utilizados para los ataques también son claves al momento de cometer sus crímenes. De los 129 atentados que involucran algún tipo de transporte, un total de 110 fueron a bordo de una motocicleta; 7 incluyeron el uso de una motocicleta y un auto; 6 fueron a bordo de un auto; 4 usaron una motocicleta y un mototaxi; y otros 2 solo a bordo de un mototaxi. Solo 16 atentados ocurrieron sin que se involucre a un vehículo.

Temas Relacionados

El AgustinoExtorsiónSicariatoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

El aeropuerto Jorge Chávez advierte sobre posibles cambios en vuelos hacia Argentina por paro general en ese país

Las autoridades del principal terminal aéreo peruano instaron a quienes tengan viajes programados a Argentina a verificar con antelación sus itinerarios, ante la alteración de operaciones causada por una protesta sindical que afecta varias rutas

El aeropuerto Jorge Chávez advierte

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

La noche del miércoles, el congresista de Perú Libre ganó las elecciones internas en el Parlamento en un resultado inesperado y juramentó ante un auditorio con rala asistencia. Hay expectativa por sus primeras acciones

José María Balcázar EN VIVO

Los Mirlos se encontraron con Juanes en Premio Lo Nuestro 2026: “Es un honor, maestro”

La agrupación de cumbia amazónica se reencontró con el cantante colombiano en esta importante presentación y recordaron sus presentaciones juntos

Los Mirlos se encontraron con

Doce negocios de Intercorp aún no abren en Miraflores: Municipalidad verá si resolvieron observaciones

Doce negocios de Intercorp han mandado solicitudes, otros dos ya cumplieron y para otro se verá el levantamiento de observaciones en una semana, informó la comuna a Infobae Perú

Doce negocios de Intercorp aún

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El cuadro ‘íntimo’ afrontará su segundo partido en el torneo continental ante el conjunto ‘santo’. Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar reafirma postura a favor del matrimonio infantil: “No cambié nunca de opinión”

“Entregaron el Perú a la izquierda radical”: la pelea entre los partidos de derecha por culpar a quiénes dieron el triunfo a José Balcázar

Presidente Balcázar afirma que evaluará otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez: “No creo que sea difícil de solucionar”

¿Cómo votó el presidente interino José María Balcázar en las leyes procrimen?

ENTRETENIMIENTO

Los Mirlos se encontraron con

Los Mirlos se encontraron con Juanes en Premio Lo Nuestro 2026: “Es un honor, maestro”

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ sorprende con su impecable parecido: “Era imitarlo, no resucitarlo”

Marisel Linares se pronuncia por muerte de Lizeth Marzano: auto implicado seguía a su nombre, pero afirma que ya no está en su poder

Macarius responde ante llanto de Suheyn Cipriani por terminar su relación: “No era necesario hacer todo esto”

Natalie Vértiz descarta incomodidad por reencuentro televisivo entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo: “Feliz de verlo brillar”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Nolberto Solano defendió a Pablo Guede y ironizó con las críticas en Alianza Lima: “Parece que tuviera 20 años en el cargo”

Se conoció contundente motivo por el que Ricardo Gareca no es opción para reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima