Peruanos opinan sobre la elección de José María Balcázar: “Estamos mal” y piden seguridad, honestidad y elecciones limpias

La llegada del nuevo presidente transitorio no generó celebraciones ni expectativas altas; predominó la incertidumbre. (Composición: Infobae)

El Perú amaneció con un nuevo presidente transitorio. La decisión del Congreso colocó a José María Balcázar al frente del Ejecutivo hasta el 28 de julio. En la calle, la noticia no generó celebraciones ni discursos extensos. Generó preguntas.

En el paradero del corredor rojo, en San Miguel, la rutina siguió sin pausa. Trabajadores y estudiantes hicieron cola desde temprano. Algunos vieron la juramentación cerca de la medianoche. Otros se enteraron por redes sociales al despertar. Varios supieron del cambio recién cuando se les preguntó frente a una cámara.

Las respuestas no giraron en torno a partidos o alianzas. Giraron en torno a preocupaciones concretas. “Estamos mal”, dijo una mujer con una sonrisa breve antes de subir al bus. No agregó más. Otra persona resumió su expectativa en una frase corta: “Hay que ver qué pasa”.

Lo que esperan hasta julio

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El mandato de Balcázar es corto. Esa idea apareció en casi todas las intervenciones. La pregunta fue directa: ¿qué esperan de él en estos meses?

“Estamos con mucha preocupación por todo lo que pueda venir en el futuro”, afirmó una trabajadora. Mencionó la economía y la corrupción. Luego precisó el pedido: “Lo que pedimos es un presidente que sea justo, honrado, honesto, que piense en los demás, sobre todo en las personas más necesitadas”.

La inseguridad fue otro punto central. A pocos metros del paradero circulan buses que, según los pasajeros, enfrentan asaltos y amenazas. “Lo que todos esperamos es que cambie la inseguridad que vivimos en el país”, sostuvo un hombre antes de abordar. Cuando se le preguntó si existe margen para actuar en pocos meses, respondió: “Algo se tiene que hacer”.

Una joven que siguió la noticia por redes sociales planteó su exigencia en términos concretos: “Que no haga actos de corrupción para que no pueda perjudicar lo que queda de la gestión hasta la elección del nuevo presidente”. Otra entrevistada pidió que no se repitan episodios recientes: “Que no pase como el actual presidente Jerí, que salió con cositas”.

También surgió la idea de garantizar un proceso electoral ordenado. Un trabajador pidió cautela: “Que garantice la transparencia, sobre todo hasta llegar a las elecciones”. Añadió una advertencia: “Hay que tener cuidado con los gobiernos nuevos que quieren hacer una disrupción e imponer sus políticas”.

Sorpresa y distancia con la política

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No todos manejaban la misma información. Una joven reconoció que no sigue las noticias con frecuencia. Ante la consulta sobre si votará en abril, respondió: “Sí, seguramente que sí”.

Un hombre mayor expresó desconcierto: “No sé qué pensar ya. Verdaderamente, no sé qué pensar”. Consideró que el país atraviesa una etapa marcada por el peso del Legislativo: “Un gobierno netamente congresal. Eso es lo que estamos viviendo ahora”.

Otra mujer fue directa sobre las responsabilidades: “El Congreso hace lo que quiere”. Un joven señaló un problema estructural: “Más que todo el Estado es el problema. La situación no mejora, muchas extorsiones, muchos cambios y nada ha mejorado hasta ahorita en estos diez años”.

El calendario electoral condiciona las expectativas. Las elecciones generales están previstas para abril y una eventual segunda vuelta para junio. El encargo del presidente transitorio se limita a ese tramo.

Una joven de 21 años describió su ánimo con claridad: “Me siento muy apenada por la situación de nuestro país”. Sobre el nuevo mandatario, pidió algo básico: “Que termine su mandato hasta las próximas votaciones”.

En la fila, nadie habló de entusiasmo. Predominaron la cautela y la espera. “Que corran los meses”, expresó un hombre que miraba el reloj. “Que llegue julio rápido”.