Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este jueves 19 de febrero

El valor de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina y diésel por galón en la ciudad peruana de Lima? Consulta los precios más caros y más baratos de este jueves 19 de febrero, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los costos de las gasolinas.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

El gasohol regular en la ciudad alcanzó un valor máximo de 16,9 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,89 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,1 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 14,09 soles el galón en su precio más barato en Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un valor máximo de 19,5 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no solo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de los combustibles, también te dice dónde está el establecimiento más cercano con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Limaprecio de la gasolinaperu-economia

Más Noticias

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026

La selección a cargo de Sebastián Beccacece rendirá su quinta participación en una justa mundialista. El presidente de la Federación ecuatoriana confirmó encuentros de preparación ante rivales de alta envergadura

Ecuador pacta amistosos ante dos

Shirley Arica opina sobre el accidente de Laura Spoya y pide igualdad de trato: “La vara debería ser igual para todos ”

La modelo pidió igualdad de trato por parte de las autoridades, sugiriendo que la exreina habria tenido un trato especial.

Shirley Arica opina sobre el

Buenos hábitos financieros en la era digital: del acceso a la anticipación

Un sistema más ágil y personalizado demanda usuarios más preparados. La diferencia entre oportunidad y riesgo estará en la capacidad de anticiparse y gestionar activamente las finanzas propias con decisiones informadas

Buenos hábitos financieros en la

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando remontó el marcador y ahora esperan rival en la siguiente instancia del torneo internacional. Esta definición se llevará a cabo el sábado 21 de febrero

Alianza Lima vs San Martín

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘íntimas’ y ‘santas’ midieron fuerzas en un intenso enfrentamiento en el Polideportivo Lucha Fuentes. Revisa los marcadores de cada encuentro del campeonato

Resultados del Sudamericano de Clubes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alianza para el Progreso acusa

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Renzo Reggiardo pide a Balcázar priorizar crisis de criminalidad y descartar debate sobre indulto de Pedro Castillo

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella revela millonario pago

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Gonzalo Bueno avanza a paso firme en el Challenger de Tigre para instalarse en los cuartos de final y enfrentar a Andrea Collarini

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Luizomar de Moura volvió al Perú por el Sudamericano de Clubes y recordó con orgullo a Ángela Leyva: “Hoy destaca en Turquía”