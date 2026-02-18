Perú

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este jueves, 19 de febrero es:

Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y ráfagas de viento por la tarde.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 32ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se juega el primer set. Las ‘blanquiazules’ se miden con el equipo uruguayo, dando inicio a su camino hacia el Mundial. Sigue las incidencias de este emocionante duelo

Alianza Lima vs Banco República

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

El Al Nassr accedió a la siguiente instancia del circuito de segundo orden de la región oriental tras dejar en el camino a Arkadag. Su siguiente oponente será el Al Wasl

Cristiano Ronaldo desafía a Renato

Cuadros oficiales de José Jerí quedaron sin colgar en ministerios: llegaron cuando el Congreso ya había aprobado su censura

Un oficio múltiple ordenaba exhibir la fotografía oficial en todas las dependencias del Ejecutivo. El trámite administrativo continuó mientras el Congreso aprobaba su salida tras 130 días en el cargo

Cuadros oficiales de José Jerí

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

El estado del tiempo en

Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

La presunta movida parlamentaria respondería a discrepancias internas y al reacomodo de alianzas luego de la salida del séptimo mandatario en diez años, en un escenario de negociaciones contrarreloj

Fuerza Popular de Keiko Fujimori
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular de Keiko Fujimori

Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de José Balcázar: “No puede ni debe ser elegido presidente”

José Jerí se despide de la presidencia del Perú con video de TikTok: “Gracias por tanto, nos vemos pronto”

Gahela Cari, activista trans y candidata, lleva 48 horas detenida sin cargos: CNDDHH denuncia lesiones por represión policial

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias arremete contra Pamela

Anelhí Arias arremete contra Pamela López en redes: “como te picas cuando te dicen tus verdades”

Rebeca Escribens destapa uno de los motivos por el que Hugo García y Alessia Rovegno terminaron: “Él quería una familia, ella todavía no”

Gisela Valcárcel marca distancia de Pati Lorena y cuestiona sus comentarios en redes sociales: “no somos amigas”

Maju Mantilla confiesa que aún hay amor por Gustavo Salcedo y minimiza a María Pía Vallejos tras polémica

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

DEPORTES

Cristiano Ronaldo desafía a Renato

Cristiano Ronaldo desafía a Renato Tapia: se enfrentarán por los cuartos de final de la Champions League 2 de Asia

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

DT de Universitario pone en duda la convocatoria de Sekou Gassama ante Sporting Cristal: “Está con déficit físico”

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima