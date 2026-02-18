Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este jueves, 19 de febrero es:

Cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 26ºC mientras que la mínima de 13ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

Los tipos de clima en Ayacucho

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este miércoles 18 de febrero

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital de Perú

Conoce dónde está la gasolina

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Duelo de deportistas emergentes sudamericanos en el torneo más relevante en esta parte del globo. El brasileño está al tanto de los condimentos que elevan su ventaja, pero no desestima al peruano. “Le gusta la superficie”, apuntó el ‘garoto’

Joao Fonseca reconoce su rol

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

La competencia inicia este miércoles 18 de febrero con tres partidos intensos. Sigue de cerca cómo se definen las posiciones desde la primera jornada

Tabla de posiciones del Sudamericano

¿Nuevo paro de transportistas urbanos?: Gremio de mototaxistas anuncia protesta frente al Congreso este jueves 19 de enero

Se busca movilizar a miles de conductores para exigir soluciones ante el aumento de la criminalidad y modificaciones legales que afectan su labor

¿Nuevo paro de transportistas urbanos?:

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

El portero internacional con Bolivia sigue un largo proceso de rehabilitación por una delicada dolencia muscular. A pesar de su alejamiento de funciones, sigue con inquietud el presente del plantel

Guillermo Viscarra aclara el alcance
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que el fujimorismo, por “venganza”, pacta para elegir a José Balcázar como nuevo presidente

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

Víctor Rodríguez Monteza ante el TC: “He sido injustamente destituido (...), acá vengo por justicia”

Congreso niega elección de una nueva mesa directiva: elección definirá solo al nuevo presidente del Perú

Fiscalía interviene Palacio tras destitución de José Jerí: buscan información sobre contratos y designaciones en su gestión

ENTRETENIMIENTO

Camila Diez Canseco revela que

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

Kapo llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del concierto

Yiddá Eslava revela cómo reaccionaría con sus hijos si le dicen que son Therians

Michelle Soifer molesta porque le tiraron pintura en carnavales de Mi Perú: “Siempre hay gente malcriada”

Majo con Sabor: ¿Quién es la chef y actual pareja de Gabriel Calvo?

DEPORTES

Joao Fonseca reconoce su rol

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026