Perú

Lima: ¿cuál es el precio de la gasolina este San Valentín 2026?

El valor de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales. Revisa su precio para este 14 de febrero

Guardar
Diversos factores alteran el precio
Diversos factores alteran el precio de las gasolinas. (Infobae)

Día de los enamorados. Este es el precio de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima para este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín. Los montos más altos y más bajos, según con datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles varía diariamente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

El gasohol regular en Lima alcanzó un precio máximo de 16,9 soles el galón, mientras que su precio mínimo fue de 12,74 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18 soles el galón en su valor más caro y llegó a los 13,99 soles el galón en su costo más bajo en la capital.

En tanto, el diésel registró en la ciudad un precio máximo de 19,3 soles el galón, así como un valor mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el precio de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre la tarifa de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Limaprecio de la gasolinaperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero quedó en el banco de suplentes, mientras que el ‘9′ es Luis Ramos. Otro que perdió la titularidad es Gaspar Gentile. Los ‘blanquiazules’ obligados a ganar. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético

Rivales definidos para Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno en la primera ronda del Challenger de Tigre en Argentina

Hasta tres raquetas peruanas podrían competir en la primera edición anual del torneo en la ciudad bonaerense si Conner Huertas del Pino supera la fase de clasificación

Rivales definidos para Juan Pablo

Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay

“La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”, suscribe el fallo judicial

Archivada en Argentina la denuncia

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el inesperado tropiezo ante Atenea, las ‘pumas’ buscan recuperar el paso firme esta noche en Villa El Salvador frente a un Circolo Sportivo Italiano que llega entonado tras vencer sin ceder sets en la jornada anterior

Universitario vs Circolo EN VIVO

Doble asesinato en el Rímac: sicarios matan a un joven y a un vecino que intentó salvarlo

Ambos hombres fueron llevados de urgencia al hospital Cayetano Heredia, pero la gravedad de las heridas provocadas por el violento ataque de sicarios en motocicleta hizo imposible que los médicos lograran estabilizarlos

Doble asesinato en el Rímac:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Alessia Rovegno

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Samahara Lobatón es sorprendida por Youna con tierno detalle por San Valentín: “Todo va a salir bien”

Pamela Franco y Christian Cueva celebran San Valentín con mensajes llenos de amor: “Nadie te ha amado ni te amará así”

Youna le declara su amor a Samahara Lobatón y ella responde: “Te amo”

DEPORTES

Archivada en Argentina la denuncia

Archivada en Argentina la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual: el caso seguirá su curso en Uruguay

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse deberá aguardar por rival procedente de las clasificatorias o ‘lucky loser’ en primera ronda del ATP 500 de Río

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2