Hallan a hombre sin vida dentro de su auto en Pachacútec: en la maletera encontraron explosivos, réplica de arma y chaleco antibalas

Testigos relataron que el vehículo fue visto recorriendo reiteradamente calles poco transitadas de la zona antes del ataque armado. La Policía descartó inicialmente el robo como móvil, ya que todas las pertenencias de la víctima permanecían dentro del automóvil

Agentes policiales inspeccionan un vehículo
Agentes policiales inspeccionan un vehículo verde en Ventanilla, donde fue hallado sin vida Edison Pérez Vázquez, desatando una investigación por parte de las autoridades. (Captura: Latina Noticias)

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida dentro de su propio automóvil en el asentamiento humano Oasis, sector dos de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, durante la madrugada del martes. El hallazgo del cadáver, dentro de un vehículo verde estacionado en una zona descampada y sin iluminación, activó un amplio despliegue policial y la llegada de personal especializado para el levantamiento de evidencias.

Vecinos del sector observaron el vehículo merodeando la zona entre las dos y las tres de la madrugada. Algunos residentes describieron que el auto circuló varias veces por calles sin señalización hasta detenerse en una vía poco transitada. Minutos después, testigos reportaron la llegada de sujetos armados, quienes dispararon contra el conductor y se retiraron del lugar. La víctima, identificada como Edison Pérez Vázquez, de 36 años, presentaba heridas de bala en la cabeza y la mandíbula, según reportó Latina Noticias.

Las pertenencias de Pérez Vázquez permanecían dentro del vehículo, lo que llevó a los investigadores a descartar inicialmente el robo como móvil. La ausencia de cámaras de seguridad y la falta de iluminación dificultaron la recolección de testimonios y pruebas sobre el desplazamiento y la huida de los autores del ataque.

Edison Pérez Vázquez fue encontrado
Edison Pérez Vázquez fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en el asentamiento humano Oasis de Ventanilla, donde la policía investiga el caso tras el hallazgo de objetos sospechosos. (La Voz del Pueblo)

Hallaron explosivos y objetos vinculados al crimen organizado

La inspección policial reveló elementos inusuales dentro del automóvil. Según información recogida por Latina Noticias, en el asiento del copiloto se halló una réplica de arma de fuego. En la maletera, dos a tres paquetes de dinamita envueltos en plástico amarillo y un chaleco antibalas con el logo de la policía, que también sería una imitación.

Entre los objetos destacados, los agentes identificaron una imagen de la Santa Muerte adherida al parabrisas, figura que según reporteros de Latina Noticias suele asociarse a personas vinculadas con actividades delictivas. Peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para retirar los explosivos y asegurar la zona, mientras personal del Ministerio Público supervisaba la escena.

El equipo de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de la Comisaría PNP Pachacútec acordonaron el área para recabar pruebas, mientras que personal de serenazgo fue el primero en llegar tras el aviso de los vecinos. El cuerpo de Pérez Vázquez fue trasladado a la Morgue Central del Callao para continuar con el proceso investigativo, informó RPP Noticias.

La policía investiga el hallazgo
La policía investiga el hallazgo del cuerpo de Edison Pérez Vázquez dentro de su vehículo en el asentamiento humano Oasis de Ventanilla. (Foto: Agenda Ventanilla)

Líneas de investigación señalan acción de sicarios en Ventanilla

Las primeras líneas de investigación descartan el robo como motivo principal, ya que las pertenencias del fallecido seguían en el interior del vehículo, indicó Latina Noticias. El ataque directo y la modalidad empleada sugieren una acción premeditada por parte de sicarios o extorsionadores. Fuentes policiales señalaron a RPP Noticias que no se ha confirmado la presunta relación de la víctima con la Policía Nacional del Perú, pese al hallazgo del chaleco con insignias policiales.

El crimen se suma a una cadena de homicidios atribuidos a bandas criminales que operan en el Callao y Lima. Vecinos del asentamiento humano Oasis expresaron su alarma por la repetición de asesinatos en el sector y la ausencia de medidas de protección, como cámaras de videovigilancia. La región enfrenta una escalada de hechos violentos que afectan tanto a Ventanilla como a otros distritos, mientras que las autoridades no han logrado frenar el accionar de grupos ligados a la extorsión y el sicariato.

La policía investiga el hallazgo
La policía investiga el hallazgo del cuerpo de Edison Pérez Vázquez dentro de su vehículo en el asentamiento humano Oasis, sector dos de Pachacútec, en Ventanilla. (Foto: Callao Al Día)

Durante la madrugada previa al hallazgo, la víctima habría sido interceptada por los agresores cuando se desplazaba en su vehículo, estacionándose en una vía poco transitada para luego ser atacada. Los peritos continúan analizando la procedencia de los objetos encontrados y la posible vinculación de la víctima con redes delictivas.

Agentes de la PNP y del Ministerio Público mantienen la investigación en curso y no descartan nuevas diligencias en la zona para ubicar a los responsables.

