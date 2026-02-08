Perú

UNMSM: LINK para ver los resultados del simulacro de admisión San Marcos 2026-II

Esta prueba no solo sirve como una herramienta de autoconocimiento, sino que también contribuye a detectar posibles áreas de mejora

Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

Miles de estudiantes participaron este domingo en el simulacro de admisión organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), evento clave de cara al examen oficial programado para marzo de 2026.

Desde primeras horas de la mañana, los postulantes acudieron al campus universitario para poner a prueba sus conocimientos y medir su preparación, en una jornada que transcurrió con normalidad y gran expectativa.

Esta prueba permitió a los aspirantes familiarizarse con el formato de la evaluación real y gestionar la presión propia de un concurso masivo. De acuerdo con la Oficina Central de Admisión (OCA) de San Marcos, los resultados estarán disponibles en la tarde, lo que permitirá a cada participante conocer su desempeño y ajustar su preparación en las semanas previas al proceso definitivo.

El simulacro permitió a los postulantes familiarizarse con el formato real y la presión del examen - Créditos: Andina.

Para consultar los resultados del simulacro, se ha habilitado una plataforma digital de acceso sencillo, en la cual los estudiantes podrán revisar su puntaje de manera segura y rápida. El procedimiento para acceder a la información es el siguiente:

Al conocer su resultado, cada postulante podrá comparar su puntaje con los cortes históricos y estimar cuánta distancia le falta para alcanzar una vacante en su carrera de interés. Esta información resulta valiosa para identificar fortalezas y debilidades, orientar el estudio y diseñar estrategias efectivas de cara al examen final.

Miles de estudiantes participaron en el simulacro de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Créditos: UNMSM.

Cronograma de admisión San Marcos 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

  • Sábado 7 de marzo:
    • Ciencias Económicas y de la Gestión (área D)
    • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)
  • Domingo 8 de marzo:
    • Ciencias Básicas (área B)
    • Ingenierías (área C)
    • Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
    • Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
    • Escuela Profesional de Medicina Humana

Nuevas carreras para San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la incorporación de tres nuevas carreras para el proceso de admisión 2026-II, con el objetivo de alinearse a la demanda tecnológica y productiva del país.

La Facultad de Ingeniería Industrial ofrecerá Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios con 48 vacantes, orientada a la gestión y modernización del transporte. Por su parte, la Facultad de Ciencias Físicas abrirá la carrera de Geofísica, que contará con 90 cupos y estará enfocada en el estudio de fenómenos físicos de la Tierra, gestión de riesgos y exploración de recursos.

De otro lado, la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática presentará la especialidad de Inteligencia Artificial, con 60 plazas disponibles, dirigida a la formación en tecnologías inteligentes y análisis de datos.

Además, la Asamblea Universitaria aprobó una reforma al estatuto que establece una duración mínima de diez semestres académicos para los estudios de pregrado y permite la oferta de cursos de verano autofinanciados.

