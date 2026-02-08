Perú

Resultados de la Kábala de este 7 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Guardar
El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de la Kábala y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores de su último sorteo publicados por La Tinka.

Fecha del sorteo: sábado 7 de febrero de 2026.

Resultados: 1 6 16 29 32 36.

Chao Chamba: 05, 11, 14, 20, 22 y 38.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados.

Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se debe de ingresar a la página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Kabala HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúKabaLa Tinka Perú

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este sábado 7 de febrero de 2026: ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4485

Resultados del Gana Diario de

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y hay expectativa por el accionar de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad en la visita de su equipo al Maccabi Netanya

Adrián Ugarriza firmó el empate

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El ‘Torero’ canjeó la pena por gol luego que el VAR advirtiera a Kevin Ortega de una infracción en el área por parte de Williams Riveros

Gol de Facundo Callejo tras

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’

Universitario vs Cusco FC 1-1:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Vargas Llosa, nieta del

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con gran definición para 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026