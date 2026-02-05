Perú

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este viernes, 06 de febrero es:

Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 21ºC mientras que la mínima de 12ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

El Sparta Praga define su rumbo europeo sin Joao Grimaldo, pero con Oliver Sonne en la Conference League

La escuadra de la capital checa ya alista su artillería para los ‘mata-mata’ europeos. Su cuarta posición en la fase de liga le permitió saltarse los ‘play-offs’ y clasificar directo a la fase final

El Sparta Praga define su

Médicos del hospital de Ventanilla abandonan guardia nocturna por ir a discoteca y dejan emergencia sin atención por horas

El abandono fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron a los tres médicos saliendo del nosocomio en pleno turno nocturno y regresando varias horas después. Durante ese tiempo, el área de emergencia de ginecología quedó sin personal especializado, lo que generó indignación entre los pacientes

Médicos del hospital de Ventanilla

Revelan que trabajadoras ingresaron de noche al despacho personal de José Jerí y se retiraron al amanecer

Registros oficiales exponen ingresos inéditos al despacho del presidente interino, con jornadas que se extendieron hasta la madrugada y, en algunos casos, más de doce horas continuas

Revelan que trabajadoras ingresaron de

Desempleo juvenil e informalidad afectan a más del 80% de jóvenes en Lima y Callao: lanzan iniciativa gratuita de entrenamientos laborales

El 17% de jóvenes peruanos no estudia ni trabaja y enfrenta un mayor riesgo de exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Desempleo juvenil e informalidad afectan

ATU avanza con el Corredor Rosado en el Callao y se reúne con empresas operadoras

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comienza la implementación de corredores rosados en avenidas clave del Callao, con carriles exclusivos para buses y un plan que busca agilizar el tránsito y mejorar la experiencia de miles de usuarios

ATU avanza con el Corredor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que trabajadoras ingresaron de

Revelan que trabajadoras ingresaron de noche al despacho personal de José Jerí y se retiraron al amanecer

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, renuncia a su candidatura al Parlamento Andino

Piden a Fiscalía investigar refugio de Milagros Jáuregui por poner en “grave riesgo” a niñas víctimas de violación

Marisol Pérez Tello seguirá como la candidata presidencial de Primero La Gente: perfil y hoja de vida

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘América Hoy’ temporada

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs. ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Yamila Piñero, exintegrante de ‘Combate’, se casó en una ceremonia íntima

Precio de Entradas, link y desde cuándo comprar boletos para el concierto de Prince Royce y Romeo Santos en Lima

DEPORTES

Gabriel Costa no volverá a

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Pablo Lavandeira pidió sinceras disculpas tras explotar contra arbitraje de la Liga 1: “No estaba contento conmigo”

Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

Cruces confirmados del Perú vs Alemania: Ignacio Buse no participará en singles por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026