Perú

El abogado piurano que logró citar a Mark Zuckerberg en Perú por bloqueo en Facebook: “Pedimos USD 300 mil de indemnización”

Juan Mejía Seminario enfrentará en audiencia judicial a Mark Zuckerberg el 10 de septiembre, tras demandarlo por el bloqueo temporal de su cuenta. La sesión, que será virtual y contará con traductor, ha sido postergada más de dos años

Guardar
Fuente: 24 Horas/Panamericana TV

El abogado piurano Juan Mejía Seminario confirmó que el próximo 10 de septiembre se llevará a cabo la audiencia única de la demanda de amparo que presentó contra Mark Zuckerberg, fundador y propietario de la red social Facebook (Meta), debido al bloqueo temporal de su cuenta en esa plataforma.

El proceso judicial se inició en 2021, cuando Facebook suspendió su perfil por un periodo determinado tras la difusión de información que la empresa consideró falsa sobre el origen del COVID-19.

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana Televisión, el demandante reiteró que el contenido difundido correspondía a un análisis de Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, quien sostenía que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio.

“Bastó eso para que me llegue una notificación diciendo que ya no podía ingresar a mi cuenta durante 45 días y que ya me iban a cerrar la cuenta”, señaló al noticiero.

“Todas las empresas privadas tienen lo que se conoce como el cuaderno de reclamaciones. Si no estás conforme con el producto, tú ingresas al cuaderno y escribes ahí cuál es tu queja. Facebook y las redes sociales no tienen ese mecanismo. Entonces, viendo que no podía reclamar y que prácticamente iba a perder mi cuenta, interpuse la acción de amparo”, detalló.

Facebook suspendió la cuenta de
Facebook suspendió la cuenta de Mejía Seminario en 2021 por compartir un análisis de Luc Montagnier, Nobel de Medicina, quien aseguraba que el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio

El letrado indicó que su recurso busca que Zuckerberg reconozca haber cometido una “gravedad”, por lo que afirmó que está “pidiendo una indemnización de USD 300 mil”.

Sobre la audiencia, explicó que existen tres escenarios posibles. El primero es que no asista ni él ni sus abogados, opción que considera viable. El segundo contempla la presencia de abogados con un poder de representación. Y el tercero plantea su participación virtual junto a su defensa.

“Nosotros estamos preparados para los tres escenarios y hay que ver qué es lo que sucede aquel día”, dijo al considerar poco probable la presencia personal del empresario.

“Yo creo que él no lo va a hacer. Es un hombre ocupado, entiendo, pero sí va a mandar abogados, porque tengo la idea de que si él perdiera este caso, se le abre una enorme posibilidad a cualquier peruano más o a cualquier latinoamericano de presentar demandas de ese tipo”, señaló, al agregar que antes de su demanda ya existían ocho casos similares: tres de ciudadanos alemanes, dos franceses y tres norteamericanos, “y todos le habían ganado”.

Mejía Seminario contempla tres posibilidades
Mejía Seminario contempla tres posibilidades para la audiencia: la ausencia total de Zuckerberg y sus abogados; la presencia de representantes legales; o la participación virtual del empresario junto a su defensa. Considera poco probable la asistencia personal de Zuckerberg

De acuerdo con información oficial, la audiencia, postergada por más de dos años, contará con un traductor de inglés que asistirá al magistrado durante el desarrollo de la sesión virtual.

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha informado si representantes legales de Meta asistirán a la audiencia ni si Zuckerberg participará de manera directa.

Zuckerberg en Lima

El fundador de Facebook estuvo en Lima en 2016, en el marco de la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En esa ocasión, se reunió en el Centro de Convenciones de Lima con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien presentó el laboratorio de ideas de la compañía.

Temas Relacionados

Mark Zuckerbergperu-noticiasFacebook

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores y Manchester City disputará la semifinal de la EFL Cup. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 4

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

‘Gabi’ puede presumir de haber conseguido logros con los tres clubes grandes del Perú; además, logró integrar la selección nacional, aunque se quedó a puertas de acudir a una Copa del Mundo

El enigmático mensaje de Gabriel

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

La conductora anunció que dejará la conducción de su exitoso programa ‘Sin +Q Decir’ por unos días debido a un viaje que tiene programado, pero aún no ha revelado la fecha.

María Pía Copello deja su

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

El actor sorprendió al compartir románticas imágenes con Silvana Picco, quien tuvo un papel secundario en la exitosa serie.

Jorge Guerra sorprende al confirmar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sorprende con

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Shin Huyn Joon, actor coreano de ‘Escalera al Cielo’, recuerda con cariño su estadia en Perú y anuncia nueva visita

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 4

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Debut con preocupación en Alianza Lima: Esteban Pavez salió lesionado ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026