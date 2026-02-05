El abogado piurano que logró citar a Mark Zuckerberg en Perú por bloqueo en Facebook: “Pedimos USD 300 mil de indemnización”

Fuente: 24 Horas/Panamericana TV

El abogado piurano Juan Mejía Seminario confirmó que el próximo 10 de septiembre se llevará a cabo la audiencia única de la demanda de amparo que presentó contra Mark Zuckerberg, fundador y propietario de la red social Facebook (Meta), debido al bloqueo temporal de su cuenta en esa plataforma.

El proceso judicial se inició en 2021, cuando Facebook suspendió su perfil por un periodo determinado tras la difusión de información que la empresa consideró falsa sobre el origen del COVID-19.

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana Televisión, el demandante reiteró que el contenido difundido correspondía a un análisis de Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, quien sostenía que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio.

“Bastó eso para que me llegue una notificación diciendo que ya no podía ingresar a mi cuenta durante 45 días y que ya me iban a cerrar la cuenta”, señaló al noticiero.

“Todas las empresas privadas tienen lo que se conoce como el cuaderno de reclamaciones. Si no estás conforme con el producto, tú ingresas al cuaderno y escribes ahí cuál es tu queja. Facebook y las redes sociales no tienen ese mecanismo. Entonces, viendo que no podía reclamar y que prácticamente iba a perder mi cuenta, interpuse la acción de amparo”, detalló.

El letrado indicó que su recurso busca que Zuckerberg reconozca haber cometido una “gravedad”, por lo que afirmó que está “pidiendo una indemnización de USD 300 mil”.

Sobre la audiencia, explicó que existen tres escenarios posibles. El primero es que no asista ni él ni sus abogados, opción que considera viable. El segundo contempla la presencia de abogados con un poder de representación. Y el tercero plantea su participación virtual junto a su defensa.

“Nosotros estamos preparados para los tres escenarios y hay que ver qué es lo que sucede aquel día”, dijo al considerar poco probable la presencia personal del empresario.

“Yo creo que él no lo va a hacer. Es un hombre ocupado, entiendo, pero sí va a mandar abogados, porque tengo la idea de que si él perdiera este caso, se le abre una enorme posibilidad a cualquier peruano más o a cualquier latinoamericano de presentar demandas de ese tipo”, señaló, al agregar que antes de su demanda ya existían ocho casos similares: tres de ciudadanos alemanes, dos franceses y tres norteamericanos, “y todos le habían ganado”.

De acuerdo con información oficial, la audiencia, postergada por más de dos años, contará con un traductor de inglés que asistirá al magistrado durante el desarrollo de la sesión virtual.

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha informado si representantes legales de Meta asistirán a la audiencia ni si Zuckerberg participará de manera directa.

Zuckerberg en Lima

El fundador de Facebook estuvo en Lima en 2016, en el marco de la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En esa ocasión, se reunió en el Centro de Convenciones de Lima con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien presentó el laboratorio de ideas de la compañía.