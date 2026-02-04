Perú

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este miércoles 4 de febrero el pronóstico del clima es:

Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer con viento ligero.

Por su parte, la temperatura máxima será de 30ºC, mientras que la mínima de 21ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima en la ciudad costera

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

De la salvación en la Liga Peruana de Vóley a fichar por el líder invicto de México: exjugadora de Wanka cambia de reto

Luego de una campaña clave en el vóley peruano, Melissa Garciglia continuará su carrera en la nueva Liga Profesional de México

De la salvación en la

Posible Fenómeno El Niño Costero desde marzo: Indeci se prepara ante la advertencia de Enfen

El pronóstico de un evento El Niño débil activa planes de vigilancia y prevención en la costa peruana, con énfasis en Tumbes, Piura e Ica, donde se espera un aumento en las lluvias y cambios en la actividad pesquera

Posible Fenómeno El Niño Costero

Hernán Barcos se alinea del lado de la disciplina en Alianza Lima: “Me quedo con los que piensan que es el camino”

El longevo goleador argentino, de 41 años, ha demostrado un compromiso innegociable con el orden y respeto. Aseguró, además, que esa característica parte del profesionalismo estando en cualquier circunstancia

Hernán Barcos se alinea del

Cuidado con los que comes: INEN advierte que estos cinco habitos de cocina aumentan el riesgo de cáncer

Por el Día Mundial contra el Cáncer, el organismo de salud recordó que la prevención incluye una dieta balanceada, actividad física y chequeos médicos oportunos

Cuidado con los que comes:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Nueve regiones son

Elecciones 2026: Nueve regiones son señaladas con mayor riesgo de conflictividad electoral, según el JNE

Ciro Castillo retorna al Gore Callao y confirma denuncia contra Edita Vargas: “Confié en su voluntad”

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Ministerio de la Mujer exhorta

Ministerio de la Mujer exhorta a Samahara Lobatón a mantener reserva del proceso tras declaraciones en pódcast de María Pía Copello

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

De la salvación en la

De la salvación en la Liga Peruana de Vóley a fichar por el líder invicto de México: exjugadora de Wanka cambia de reto

Hernán Barcos se alinea del lado de la disciplina en Alianza Lima: “Me quedo con los que piensan que es el camino”

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026