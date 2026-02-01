Perú

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

Claudia Flores pidió empatía y cuestionó los ataques y juicios en internet hacia su familia en medio de la investigación.

Días después de que se difundiera en plataformas digitales el testimonio de una presunta víctima de abuso sexual que involucra a Sergio Peña, la madre del futbolista, Claudia Flores, recurrió a sus historias de Instagram para compartir un mensaje de reflexión y defensa personal.

La publicación llega en uno de los momentos más complejos para la familia Peña, con la opinión pública dividida y el caso bajo investigación judicial.

El mensaje de una madre: resiliencia y sacrificio en tiempos difíciles

Flores publicó una extensa reflexión en la que destacó la labor materna en situaciones de crisis, enumerando tareas y sacrificios cotidianos que hacen las madres por sus hijos:

“Mamá resuelve. Mamá acompaña. Mamá cuida. Mamá abraza. Mamá escucha críticas. Mamá aguanta. Mamá perdona. Mamá comprende. Mamá reorganiza su plan. Mamá duerme poco. Mamá come frío, si come… Mamá está. Mamá siempre está”.

Acompañando la publicación, Claudia Flores añadió un mensaje propio dirigido a quienes la critican desde el anonimato en redes sociales:

“Porque Mamá es mamá. Qué fácil es escribir con odio cuando nadie te ve a los ojos”.
Crítica la falta de empatía y el comportamiento en redes

En la misma línea, la madre del futbolista cuestionó el ambiente hostil y de escaso respeto que, según ella, domina las plataformas digitales durante casos mediáticos:

“Las redes se han vuelto el lugar perfecto para descargar frustraciones, burlarse y destruir, como si del otro lado no hubiera una persona real. No todo es ‘humor’, no todo es ‘libertad de expresión’. A veces es falta de empatía. Ser fuerte no es insultar. Ser inteligente no es humillar”, sentenció.

El mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta directa a quienes han emitido juicios, burlas o insultos no solo hacia su hijo, sino también hacia ella y el entorno familiar, en medio de la exposición pública del caso.

Investigación por presunto abuso sexual contra jugadores de Alianza Lima

El pronunciamiento de Claudia Flores ocurrió poco después de que el abogado de Sergio Peña se presentara en el programa “Siempre a las 8” junto a Milagros Leiva, para rechazar las acusaciones de abuso sexual que involucran a Peña, Zambrano y Trauco.

El letrado argumentó que las jóvenes habrían invitado a los futbolistas a la habitación del hotel y negó que alguien estuviera en estado de inconsciencia durante el encuentro.

Según la defensa, cualquier acercamiento habría sido consentido mientras Peña estuvo presente y remarcó que su sola presencia no implica responsabilidad penal. El abogado añadió que el jugador está colaborando con la investigación, mientras el club mantiene la suspensión preventiva del deportista.

¿Cuándo seran citados Zamrbrano, Trauco y Peña?

El abogado Luis Deuteris, representante de la joven argentina que denunció abuso sexual en Uruguay, informó que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña serán citados por la justicia uruguaya en los próximos días para declarar como investigados.

La causa será radicada en Montevideo, donde el juez decidirá las diligencias correspondientes. Deuteris confirmó que la denuncia filtrada en redes es auténtica, aunque algunos detalles fueron ampliados posteriormente ante la fiscalía.

El abogado también señaló que Carlos Zambrano intentó comunicarse con la víctima tras los hechos, pero ella rechazó el contacto, y que hasta ahora ningún representante legal de los futbolistas lo ha contactado. Según Deuteris, existen pruebas y evidencias físicas que respaldan la denuncia por relaciones sexuales no consentidas.

